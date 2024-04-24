Де у Кременчуці у четвер вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 25 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Експресівська, 47-58;
- пров. Караванний, 1-23, 38, 48А;
- просп. Полтавський, 159-187/2;
- вул. Размислова, 4;
- вул. Хортицька, 1-28/56;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Цегельна, 32-26;
- вул. Республіканська, 93;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- пр-д Георгія Петька, 3-49;
- вул. Гірська, 4-11;
- пр-д Івана Торубари, 4-19/2;
- вул. Кавказька, 1-59;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- пр-д Корабліної, 4-50;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-137А;
- вул. Черкаська, 15;
- вул. Заводська, 1-131;
- пр. Заводський, 7-18;
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
- вул. Чечелівська, 1-46/43;
- пров. Чечелівський, 1А-41;
- вул. Заводська;
- пров. Вагонобудівний, 7-22, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- пров. Грузинський, 11, 12А, 17, 27;
- вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5, 6, 10/8, 12, 22/12, 24/35;
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93.
З 8.00 до 18.00
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Олександрійська;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Максима Березовського, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- вул. Київська, 59;
- пров. Княжий, 12-14Б;
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 16.00
З 8.00 до 19.00
- вул. Івана Франка, 29-38.
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