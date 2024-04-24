У Мінсоцполітики представили стратегію демографічного розвитку України до 2040 року

Серед демографічних викликів, з якими довелося зіткнутися українському суспільству називають швидке скорочення чисельності життя, низький рівень народжуваності, погіршення стану здоров'я населення, масова вимушена еміграція та внутрішнє переміщення населення.
Учора, 23 квітня Міністерство соціальної політики України на форумі «Демографічне майбутнє України» презентувало проєкт Стратегії демографічного розвитку до 2040 року. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
У друкованій версії стратегії йдеться, що тільки з 2021 року по 2023 кількість населення в Україні скоротилося на 17 мільйонів. Так у 2021 році за даними Держстату чисельність населення складала 48,5 млн осіб. Вже у серпні 2023 року цифра становила 36,3 млн осіб, а на підконтрольних українській владі територіях — 31,5 млн осіб.
Серед причин демографічної кризи у Мінсоцполітики також називають низький рівень народжуваності. У 2012 році сумарний коефіцієнт народжуваності на одну жінку дорівнював 1,5. У 2020 році ця цифра становила 1,2 на одну жінку. За період повномасштабного вторгнення показник знизився до одиниці.
Також факторами демографічної кризи у Мінсоцполітики називають погіршення стану здоров’я населення, внутрішнє переміщення та еміграція, примусове вивезення людей на територію Росії.
Загальне завдання Стратегії демографічного розвитку України — забезпечити демографічну стійкість України, йдеться у тексті документа.
Після доопрацювання проєкт Стратегії подадуть на розгляд уряду.
Нагадаємо, раніше міністерка соцполітики Оксана Жолнович відвідала Кременчуччину. Про візит міністерки читайте ТУТ.
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