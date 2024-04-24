У Мінсоцполітики представили стратегію демографічного розвитку України до 2040 року

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Учора, 23 квітня Міністерство соціальної політики України на форумі «Демографічне майбутнє України» презентувало проєкт Стратегії демографічного розвитку до 2040 року. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Багато років поспіль кількість українців зменшується. Як збільшити людський капітал, попри перешкоди, до яких додалась ще й війна? Працювати над збільшенням народжуваності, покращувати якість життя, створювати країну, в якій хочеться жити — це все довгострокові цілі, які ми ставимо перед собою», — пише на своїй сторінці у Facebook міністерка соціальної політики України.

У друкованій версії стратегії йдеться, що тільки з 2021 року по 2023 кількість населення в Україні скоротилося на 17 мільйонів. Так у 2021 році за даними Держстату чисельність населення складала 48,5 млн осіб. Вже у серпні 2023 року цифра становила 36,3 млн осіб, а на підконтрольних українській владі територіях — 31,5 млн осіб.

Серед причин демографічної кризи у Мінсоцполітики також називають низький рівень народжуваності. У 2012 році сумарний коефіцієнт народжуваності на одну жінку дорівнював 1,5. У 2020 році ця цифра становила 1,2 на одну жінку. За період повномасштабного вторгнення показник знизився до одиниці.

Також факторами демографічної кризи у Мінсоцполітики називають погіршення стану здоров’я населення, внутрішнє переміщення та еміграція, примусове вивезення людей на територію Росії.

— Сьогодні перед Україною стоїть багато викликів. Ми повинні одночасно рухатися у всіх напрямках: підіймати народжуваність, підтримувати сімʼї, підвищувати якість життя, повертати мігрантів, будувати інклюзивне суспільство тощо. Разом з тим нам важливо і сформувати ідею — мрію про країну, в якій хочеться жити і яку хочеться будувати. Мрію, яка б стала безумовним обʼєднавчим фундаментом для нас всіх. І тільки тоді ми зможемо зробити наш квантовий стрибок. І тільки тоді для багатьох українців обирати Україну своїм домом — стане суттєвою мотивацією, — заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Загальне завдання Стратегії демографічного розвитку України — забезпечити демографічну стійкість України, йдеться у тексті документа.

Після доопрацювання проєкт Стратегії подадуть на розгляд уряду.

Нагадаємо, раніше міністерка соцполітики Оксана Жолнович відвідала Кременчуччину. Про візит міністерки читайте ТУТ.