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Поліція Кременчука розшукує 11-річного Давида Гальченка, який не повернувся додому

Сьогодні, 22:21 Переглядів: 121

 

Останній раз хлопця бачили, коли він виходив з Кременчуцької гімназії №19

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклого 11-річного Давида Гальченка, який народився 24 березня 2013 року та мешкає на вул. Винахідниці Ющенко (Іренєєва).

Сьогодні, 24 квітня, близько 16.00 він вийшов з Кременчуцької гімназії №19 та до теперішнього часу додому не повернувся.

Прикмети: зріст 150 см, середньої статури, волосся темне, коротке, окуляри пластмасові жовтого кольору, оправа окулярів темного кольору.

Хлопчик був одягнений у темні джинси, сіру кофту з чорними вставками з написом, кросівки коричневі з чорним, рюкзак чорного кольору.

Правоохоронці просять повідомити інформацію про хлопчика, що пришвидшить його розшук, за телефоном: 0997933504.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук дитина безвісти зниклий
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