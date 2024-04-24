Поліція Кременчука розшукує 11-річного Давида Гальченка, який не повернувся додому

Останній раз хлопця бачили, коли він виходив з Кременчуцької гімназії №19
Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклого 11-річного Давида Гальченка, який народився 24 березня 2013 року та мешкає на вул. Винахідниці Ющенко (Іренєєва).
Сьогодні, 24 квітня, близько 16.00 він вийшов з Кременчуцької гімназії №19 та до теперішнього часу додому не повернувся.
Прикмети: зріст 150 см, середньої статури, волосся темне, коротке, окуляри пластмасові жовтого кольору, оправа окулярів темного кольору.
Хлопчик був одягнений у темні джинси, сіру кофту з чорними вставками з написом, кросівки коричневі з чорним, рюкзак чорного кольору.
Правоохоронці просять повідомити інформацію про хлопчика, що пришвидшить його розшук, за телефоном: 0997933504.
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