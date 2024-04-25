Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів

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Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові, але особливо чекатимуть людей з III резус-позитивною та усіма резус-негативними групами. Про це інформує пресслужба мерії.

Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Детальна інформація за номером телефону: 067-528-72-27.