З’явилася інформація про катування та вбивство тварин у «Спецсервіс-Кременчук». Чи відповідає вона дійсності?

У соціальній мережі Instagram з’явилася група під назвою ad.specservicekremenchuk, де нібито повідомляють »шокуючу правду о «Спецсервісі». На сторінці — відео з трупами тварин і розповідями, що коти та собаки померли у «Спецсервіс-Кременчук» в муках, не отримавши належної допомоги та догляду. Дописи викликали шквал обурення з боку містян і безліч коментарів. Думки кременчужан розділилися: дехто вважає докази сфабрикованими, дехто — що тварин треба терміново рятувати.
16 квітня під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради журналісти запитали у заступника міського голови Володимира Пелипенка про цю групу та листівки аналогічного змісту, які почали поширювати у місті. На це він відповів:
Також Володимир Пелипенко пообіцяв, що додатково перевірять інформацію.
За коментарем редакція звернулася до Марини Кожушко, завідувачки пункту тимчасового утримання для бездомних тварин КП «Спецсервіс-Кременчук». За її словами, на сторінці ad.specservicekremenchuk є фотографії та відео, яким понад 10 років:
Марина Кожушко не заперечувала, що відео зі сторінки Instagram, на якому лежить сніг та трупи тварин, дійсно зняте на території «Спецсервісу». Річ у тому, що у підприємства є обов’язок забирати трупи тварин з вулиць міста, і то були саме вони.
Коли люди звертаються до «Спецсервіс-Кременчук», його співробітники протягом години виїжджають і забирають мертву тварину. Після цього трупи складають у спеціальні бочки та транспортують на скотомогильник для поховання. Якщо у спеціальні транспортувальні бочки труп не вміщається, бо собака великий, тоді його складають у пакет, накривають ковдрою і везуть так.
Жінка розповідає, що для того, щоб транспортувати трупи тварин на Деївку, спеціально готують машину — застилають, а потім дезінфікують. Загалом у підприємства є дві автівки, у яких перевозять як живих, так і мертвих тварин.
Зазвичай трупи тварин відвозять на скотомогильник наприкінці дня, щоб водій після цього міг помити та продезінфікувати транспорт.
На території «Спецсервісу» є спеціальна ділянка для тимчасового зберігання трупів, куди не пускають відвідувачів та живих тварин, яких вивели на прогулянки.
Марина Кожушко наголосила, що «Спецсервіс-Кременчук» — це комунальне підприємство, а отже рух кожної автівки, стан кожної собаки, коли тварина прибула, була випущена чи віддана у нову родину, — усе фіксується. У дорожніх листах автівок зазначається маршрут, у журналі заявок фіксується кожна заявка від людей — час, дата і номер телефону особи, яка повідомила, що знайшла на вулиці труп тварини.
Кожного місяця на офіційній сторінці підприємства викладають статистику, у якій зокрема вказано, скільки тварин померло.
Щодо собак з важкими захворюваннями, коли підприємство не може впоратися самотужки, звертаються за допомогою у ветеринарні клініки. Оскільки кошти підприємства обмежені, то доводиться просити у волонтерів та всіх охочих допомоги — оплатити лікування тварин.
Окремо ми запитали про собаку Каштанчика, про якого на сторінці було розміщене окреме відео. Марина Кожушко каже, що собака надійшов з дуже важкими травмами. Йому два рази робили операцію у приватній клініці «Яшма» за кошти небайдужих людей, але врятувати собаку не вдалося.
У дописах в Instagram також йшлося, у «Спецсервіс-Кременчук» використовують заборонені препарати.
Марина Кожушко наголошує, що «Спецсервіс-Кременчук» немає що приховувати. Кожен охочий (діти — у супроводі дорослих) з 8.00 до 17.00 може прийти на підприємство, погодувати тварин, походити та подивитися, у яких умовах тримають котів та собак. Коли немає операцій, заглянути можна навіть в операційну.
Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила «Кременчуцькому Телеграфові», що місяць тому поліція Кременчука отримала заяву від громадської організації, яка зареєстрована у Києві, та фото- і відеоматеріали, викладені зараз на сторінці ad.specservicekremenchuk.
А вже пізніше з’явилася група в Instagram, а також почали клеїти наліпки такого ж змісту у Кременчуці. Цю інформацію в поліції зареєстрували та наразі перевіряють.
За словами поліціянтки, за останній період із заявою до поліції щодо порушень у «Спецсервіс-Кременчук» жодна людина відкрито не зверталася, уся інформаційна кампанія йде анонімно.
Марина Кожушко підтвердила «Кременчуцькому Телеграфові», що за фактом публікації в Instagram на підприємство 15 квітня приходила поліція:
Пресофіцерка Анна Васенко наголосила, що якщо у когось є інформація — скарги, заяви, докази — щодо порушень у «Спецсервіс-Кременчук», ви можете звернутися на лінію 102 або прийти із заявою до Кременчуцького районного управління поліції на вул. 29 вересня:
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