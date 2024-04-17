З’явилася інформація про катування та вбивство тварин у «Спецсервіс-Кременчук». Чи відповідає вона дійсності?

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 914

У поліції кажуть, що провели перевірку, і факт знущання з тварин не підтвердився

У соціальній мережі Instagram з’явилася група під назвою ad.specservicekremenchuk, де нібито повідомляють »шокуючу правду о «Спецсервісі». На сторінці — відео з трупами тварин і розповідями, що коти та собаки померли у «Спецсервіс-Кременчук» в муках, не отримавши належної допомоги та догляду. Дописи викликали шквал обурення з боку містян і безліч коментарів. Думки кременчужан розділилися: дехто вважає докази сфабрикованими, дехто — що тварин треба терміново рятувати.

16 квітня під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради журналісти запитали у заступника міського голови Володимира Пелипенка про цю групу та листівки аналогічного змісту, які почали поширювати у місті. На це він відповів:

— На мою думку, це фейкова інформація, яку хтось розповсюджує. У нас дуже гуманні колеги, які працюють зі своїми підопічними, надають їм якісну гарну медичну допомогу, годують.

Також Володимир Пелипенко пообіцяв, що додатково перевірять інформацію.

Як коментують ситуацію у «Спецсервіс-Кременчук»

За коментарем редакція звернулася до Марини Кожушко, завідувачки пункту тимчасового утримання для бездомних тварин КП «Спецсервіс-Кременчук». За її словами, на сторінці ad.specservicekremenchuk є фотографії та відео, яким понад 10 років:

Цьому фото 10 років

Марина Кожушко не заперечувала, що відео зі сторінки Instagram, на якому лежить сніг та трупи тварин, дійсно зняте на території «Спецсервісу». Річ у тому, що у підприємства є обов’язок забирати трупи тварин з вулиць міста, і то були саме вони.

— У нас на офіційній сторінці є об’ява, що люди можуть подзвонити, якщо виявлять труп будь-якої тварини. Ми навіть їжачків забираємо! Для утилізації трупів тварин передбачений міський скотомогильник, який знаходиться на Деївському кладовищі, — розповідає пані Кожушко. — Трупи там зберігаються не просто неба, а споруджені спеціальні шахти, ми називаємо їх «братські могили». Це комунальна споруда, яка огороджена парканом. Ми регулярно туди відвозимо біологічні останки тварин — раз на 1-2 дні.

Коли люди звертаються до «Спецсервіс-Кременчук», його співробітники протягом години виїжджають і забирають мертву тварину. Після цього трупи складають у спеціальні бочки та транспортують на скотомогильник для поховання. Якщо у спеціальні транспортувальні бочки труп не вміщається, бо собака великий, тоді його складають у пакет, накривають ковдрою і везуть так.

— На відео цих тварин витягли з бочок! Я побачила на відео собаку, яку я особисто з водієм забирала з дороги. Вона була вже мертвою. Собака у пакеті лежала біля бочки. Їх дістали, сфотографували, зняли відео. Це ще була зима. Якщо вони впевнені, що ми їх вбили, чому вони тоді не заявили (у поліцію — ред.)? Так, у нас на території є трупи тварин! І про це всі знають! Ми цього не приховуємо. Ми їх збираємо (на вулицях міста — ред.), — з обуренням коментує Марина Кожушко.

Жінка розповідає, що для того, щоб транспортувати трупи тварин на Деївку, спеціально готують машину — застилають, а потім дезінфікують. Загалом у підприємства є дві автівки, у яких перевозять як живих, так і мертвих тварин.

— Коли ми транспортуємо трупи, після цього машину у цей день ми більше не використовуємо для перевезення живих тварин. Ми її дезінфікуємо і використовуємо лише на ранок. Тому що собаки дуже чутливі до таких речей, вони злякаються, якщо їх завантажити у машину, де був труп тварини хоч годину тому. У нас все за правилами.

Зазвичай трупи тварин відвозять на скотомогильник наприкінці дня, щоб водій після цього міг помити та продезінфікувати транспорт.

На території «Спецсервісу» є спеціальна ділянка для тимчасового зберігання трупів, куди не пускають відвідувачів та живих тварин, яких вивели на прогулянки.

Марина Кожушко наголосила, що «Спецсервіс-Кременчук» — це комунальне підприємство, а отже рух кожної автівки, стан кожної собаки, коли тварина прибула, була випущена чи віддана у нову родину, — усе фіксується. У дорожніх листах автівок зазначається маршрут, у журналі заявок фіксується кожна заявка від людей — час, дата і номер телефону особи, яка повідомила, що знайшла на вулиці труп тварини.

— Кожного дня до нас привозять від 5 до 10 тварин. Частина з цих тварин надходить на стерилізацію, але переважна більшість підопічних — це хворі чи ті, які потрапили в біду, наприклад, після аварії, отруєння чи жорстокого поводження з боку людей. І цих тварин ми далеко не всіх рятуємо. Хоча відсоток врятованих дуже великий! Помирає у нас мало тварин. Але собаки, які потрапляють до нас з важкими захворюваннями чи після ДТП, іноді все ж помирають, — пояснює Марина Кожушко.

Кожного місяця на офіційній сторінці підприємства викладають статистику, у якій зокрема вказано, скільки тварин померло.

Щодо собак з важкими захворюваннями, коли підприємство не може впоратися самотужки, звертаються за допомогою у ветеринарні клініки. Оскільки кошти підприємства обмежені, то доводиться просити у волонтерів та всіх охочих допомоги — оплатити лікування тварин.

— На підприємстві немає УЗД, рентгена, лабораторії. Але у нас є ліцензія на ветеринарну практику, є лікарі, наші руки і наші серця! — каже наша співрозмовниця.

Окремо ми запитали про собаку Каштанчика, про якого на сторінці було розміщене окреме відео. Марина Кожушко каже, що собака надійшов з дуже важкими травмами. Йому два рази робили операцію у приватній клініці «Яшма» за кошти небайдужих людей, але врятувати собаку не вдалося.

— За Каштаном дуже добре доглядали. Він лежав у нас не у вольєрі, а у побутовому приміщенні для людей.

У дописах в Instagram також йшлося, у «Спецсервіс-Кременчук» використовують заборонені препарати.

— Усі препарати — для стерилізації, наркоз — підприємство купує офіційно у сертифікованого виробника. Заборонені препарати тут не використовують, — коментує пані Кожушко.

Марина Кожушко наголошує, що «Спецсервіс-Кременчук» немає що приховувати. Кожен охочий (діти — у супроводі дорослих) з 8.00 до 17.00 може прийти на підприємство, погодувати тварин, походити та подивитися, у яких умовах тримають котів та собак. Коли немає операцій, заглянути можна навіть в операційну.

Що кажуть у поліції

Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила «Кременчуцькому Телеграфові», що місяць тому поліція Кременчука отримала заяву від громадської організації, яка зареєстрована у Києві, та фото- і відеоматеріали, викладені зараз на сторінці ad.specservicekremenchuk.

— Тоді ми провели перевірку, опитали працівників та керівництво, факт не знайшов свого підтвердження, — коментує Анна Васенко.

А вже пізніше з’явилася група в Instagram, а також почали клеїти наліпки такого ж змісту у Кременчуці. Цю інформацію в поліції зареєстрували та наразі перевіряють.

— Група у соціальних мережах — інкогніто, там немає особи, яка б говорила напряму. Точно так же хтось замовляє і роздруковує ці листівки. Хто за цим стоїть, наразі ми встановлюємо, ми перевіряємо інформацію, хто веде цю сторінку, з якою метою людина це публікує.

За словами поліціянтки, за останній період із заявою до поліції щодо порушень у «Спецсервіс-Кременчук» жодна людина відкрито не зверталася, уся інформаційна кампанія йде анонімно.

Марина Кожушко підтвердила «Кременчуцькому Телеграфові», що за фактом публікації в Instagram на підприємство 15 квітня приходила поліція:

— Ми показали наші документи, показали наші умови та наших тварин. У нас все у порядку.

Пресофіцерка Анна Васенко наголосила, що якщо у когось є інформація — скарги, заяви, докази — щодо порушень у «Спецсервіс-Кременчук», ви можете звернутися на лінію 102 або прийти із заявою до Кременчуцького районного управління поліції на вул. 29 вересня:



