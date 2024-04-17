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У Полтавській області викрили масштабну нарколабораторію в рамках всеукраїнської наркомережі — ДБР

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 386

Обвинувальний акт вже направили до суду

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо 12 членів злочинного угруповання, які займалися виробництвом та розповсюдженням психотропів на території України, включно з Полтавською областю.

Зловмисники, які активно використовували період воєнного стану для розширення своєї діяльності, налагодили виробництво наркотиків у промислових масштабах, з місячним обігом доходів у десятки мільйонів гривень. Особлива увага була прикута до прифронтових районів і середовища військовослужбовців, що могло серйозно підірвати боєздатність українських підрозділів.

В ході оперативно-слідчих заходів, що охопили Полтавську та інші області, провели понад 35 обшуків. Правоохоронці вилучили понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 літрів прекурсорів, велику кількість обладнання для виробництва наркотиків та інші речові докази. Також було арештовано значні суми готівки.

Обвинувальний акт вже направили до суду. Затримані особи, включаючи організатора та ключових учасників, зіткнуться з можливістю позбавлення волі на термін до 15 років з конфіскацією майна.

Ця операція стала однією з найбільших в регіоні по боротьбі з наркотрафіком, підтверджуючи рішучість українських правоохоронних органів у викоріненні наркозлочинності.

Нагадаємо, що у Полтаві затримали групу наркоторговців, які відправляли наркотики поштою.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДБР наркотики
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