У Кременчуці патрульні зупинили водія, який, ймовірно, був під дією наркотиків

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 194

На кермувальника склали три адмінпротоколи

Сьогодні, 17 квітня близько першої ночі на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили водія автомобіля ВАЗ. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Під час спілкування з водієм правоохоронці запідозрили, що чоловік має ознаки наркотичного сп'яніння. Втім, пройти медичний огляд 23-річний водій відмовився.

Як вдалося встановити поліціянтам, керманич не мав посвідчення водія відповідної категорії.

На нього склади три адмінпротоколи:

— за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року, ймовірно, керування в стані сп’яніння) КУпАП

— ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частинами другою — четвертою) КУпАП

— ч. 1 ст. 121 (Відсутній бампер або задній захисний пристрій) КУпАП.

Від права керування транспортним засобом водія відсторонили, йдеться у повідомленні патрульної поліції Кременчука.

Нагадаємо, на Кременчуччині перекинулося авто і впало у річку: є загиблі.