На Полтавщині третю добу шукають 13-річного хлопчика, який не повернувся з риболовлі

В Хорольській громаді Полтавщини тривають пошуки 13-річного хлопчика, який не повернувся з риболовлі. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Третю добу дитину шукають оперативники управління карного розшуку обласного управління поліції, особовий склад поліції Хорольщини, Лубенського райвідділу поліції, кінологічної служби поліції області, а також рятувальники, водолази комунально-рятувальної служби Лубенщини, Кременчука та Полтави, представники органів місцевого самоврядування, місцевих підприємств та установ, а також рідні хлопчика та небайдужі мешканці.
Відомо, що 14 квітня хлопчик рибалив на березі річки Сула неподалік села Мусіївка, після чого зник. На місці риболовлі знайшли його речі.
Нагадаємо прикмети дитини: зріст 165-166 см, худорлявої статури, волосся світле. Був одягнений: коротка зелена курточка, штани темні.
Тих, хто може долучитися до пошуків, просять звертатися за телефоном: 0952482065, 0996851100.
Тих, хто має інформацію про зниклого — 0952482065, 09945619361 або 102.
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