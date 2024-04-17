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На Полтавщині третю добу шукають 13-річного хлопчика, який не повернувся з риболовлі

Сьогодні, 12:54 Переглядів: 413

Для розшуків потрібні люди й човни

В Хорольській громаді Полтавщини тривають пошуки 13-річного хлопчика, який не повернувся з риболовлі. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Третю добу дитину шукають оперативники управління карного розшуку обласного управління поліції, особовий склад поліції Хорольщини, Лубенського райвідділу поліції, кінологічної служби поліції області, а також рятувальники, водолази комунально-рятувальної служби Лубенщини, Кременчука та Полтави, представники органів місцевого самоврядування, місцевих підприємств та установ, а також рідні хлопчика та небайдужі мешканці.

Відомо, що 14 квітня хлопчик рибалив на березі річки Сула неподалік села Мусіївка, після чого зник. На місці риболовлі знайшли його речі.

— Сформовані пошукові загони перевірили близько 20 кілометрів місцевості, починаючи з місця зникнення дитини й далі по течії. З метою збільшення радіуса пошукових заходів просимо громадян долучитися до пошуків. Також для пошуково-рятувальних заходів необхідні плавзасоби, — розповів начальник відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції Антон Супруненко.

 

Нагадаємо прикмети дитини: зріст 165-166 см, худорлявої статури, волосся світле. Був одягнений: коротка зелена курточка, штани темні.

Тих, хто може долучитися до пошуків, просять звертатися за телефоном: 0952482065, 0996851100.

Тих, хто має інформацію про зниклого — 0952482065, 09945619361 або 102.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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