На опіку безпритульними тваринами у Кременчуці мерія планує витратити понад 29 млн грн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 210 Коментарів: 1

Загалом на реалізацію програми з 2024 по 2026 роки хочуть виділити понад 78 млн грн

На регулювання кількості безпритульних тварин та їх опіку кременчуцька міська влада витратить приблизно 29,5 млн грн у наступному році. Гроші йтимуть з місцевого бюджету. Про це стало відомо з міської програми про охорону тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних на 2024-2026 роки.

Зокрема, у 2024 році на утримання безпритульних тварин в пункті тимчасової перетримки з міського бюджету виділяють 11,8 млн грн. На вилов тварин в наступному році піде 4,8 мільйона гривень.

Найбільшу частку з виділених коштів «потягне» розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» — понад 12 мільйонів гривень. Зокрема, у наступному році підприємство купить вольєри для собак на 312 тисяч гривень, на вантажівки витратить майже 731 тис. грн, на утилізатор УТ 200 — 748 тисяч гривень.

Загалом на реалізацію програми з 2024 по 2026 роки планують витратити понад 78 млн грн.

Нагадаємо, як раніше розповідала начальниця служби вилову та утримання КП «Спецсервіс-Кременчук» Марина Кожушко, через широкомасштабну війну фінансування для підприємства сильно скоротили.