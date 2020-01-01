Кременчуг

Удвічі дешевше: КП «Спецсервіс-Кременчук» розпочало соціальну стерилізацію домашніх тварин

Сегодня, 16:03 Просмотров: 2 047 Комментариев: 4

Власникам тварин висувають певні вимоги: ветеринарний паспорт та щеплення

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» розпочало соціальну стерилізацію домашніх тварин. Про це повідомила заступник директора підприємства Марина Кожушко.


Ця ветеринарна послуга є платною, але ціна приблизно вдвічі менша, ніж у приватних клініках: врахована лише вартість медикаментів, каже Марина Кожушко. Стерилізацію проводить ветеринар «Спецсервісу» у операційній підприємства, на вул. Горького, 49/75.


На думку керівництва підприємства, така послуга сприятиме більш відповідальному ставленню господарів до контролю чисельності тварин: тепер стерилізація стала більш доступною. А значить, менше цуценят та кошенят опинятиметься на вулиці.

  • Вартість стерилізації кота (кішки) – від 262,74 грн.
  • Вартість стерилізації собаки – від 235,2 до 567,16 грн (залежно від ваги собаки і того, самиця це, чи самець). 

 

Стерилізація проводиться за попереднім записом (74-12-16, 067-203-21-97 - черговий телефон). Власникам тварин висувають певні вимоги: ветеринарний паспорт на тварину та щеплення.


КП «Спецсервіс-Кременчук» у подальшому планує надавати платні ветеринарні послуги за соціальної ціною у приміщенні колишньої ветклініки, на вулиці Мазепи: там мерія виділила підприємству приміщення. Проте наразі, щоб відкрити кабінет, не вистачає коштів на ремонт та обладнання. Уже частково зробили ремонт, придбали холодильник для медикаментів, операційний стіл, зробили освітлення за рахунок спонсорських коштів. Але потрібно ще придбати бойлер, а також інше обладнання.

9
Автор: Татьяна Донченко
Теги: ветуслуги Спецсервіс-Кременчук стерилизация

Комментарии: 4

1 136
inattentive:
Сегодня, 16:28

- Зачем они обещают в двое дешевле. Я кошку у частного ветеринара за 325 грн. стерилизовал, (как положено лицензии...мед.книжка, запись ,печать и т.д.).                      - І взагалі , ця стаття хіба не повинна бути "на правах реклами"? (тут навіть прайс є , а це вже комерція.).


-2
37
Химера:
Сегодня, 17:10

Стерилизация кота у частника - 300 грн. Где ж там дешевле?


-2
863
hunter:
Сегодня, 19:40

Власникам тварин висувають певні вимоги: ветеринарний паспорт на тварину та щеплення.

Вот насмешили,сколько счас стоит паспорт и прививка?Вобщем решили пропиарить спецсервис и задорого все впарить.


0
794
Татьяна Донченко:
Сегодня, 20:26

Цитата: inattentive

- Зачем они обещают в двое дешевле. Я кошку у частного ветеринара за 325 грн. стерилизовал, (как положено лицензии...мед.книжка, запись ,печать и т.д.).                      - І взагалі , ця стаття хіба не повинна бути "на правах реклами"? (тут навіть прайс є , а це вже комерція.).

Не знаю, где за 325, я стерилизовала котов за 300 2 года назад, за кошку сейчас 600


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх