Удвічі дешевше: КП «Спецсервіс-Кременчук» розпочало соціальну стерилізацію домашніх тварин

Сегодня, 16:03 Просмотров: 2 047 Комментариев: 4

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» розпочало соціальну стерилізацію домашніх тварин. Про це повідомила заступник директора підприємства Марина Кожушко.





Ця ветеринарна послуга є платною, але ціна приблизно вдвічі менша, ніж у приватних клініках: врахована лише вартість медикаментів, каже Марина Кожушко. Стерилізацію проводить ветеринар «Спецсервісу» у операційній підприємства, на вул. Горького, 49/75.





На думку керівництва підприємства, така послуга сприятиме більш відповідальному ставленню господарів до контролю чисельності тварин: тепер стерилізація стала більш доступною. А значить, менше цуценят та кошенят опинятиметься на вулиці.

Вартість стерилізації кота (кішки) – від 262,74 грн.

Вартість стерилізації собаки – від 235,2 до 567,16 грн (залежно від ваги собаки і того, самиця це, чи самець).

Стерилізація проводиться за попереднім записом (74-12-16, 067-203-21-97 - черговий телефон). Власникам тварин висувають певні вимоги: ветеринарний паспорт на тварину та щеплення.





КП «Спецсервіс-Кременчук» у подальшому планує надавати платні ветеринарні послуги за соціальної ціною у приміщенні колишньої ветклініки, на вулиці Мазепи: там мерія виділила підприємству приміщення. Проте наразі, щоб відкрити кабінет, не вистачає коштів на ремонт та обладнання. Уже частково зробили ремонт, придбали холодильник для медикаментів, операційний стіл, зробили освітлення за рахунок спонсорських коштів. Але потрібно ще придбати бойлер, а також інше обладнання.