Кременчуг

Перевір себе чи ти козацького роду - вступай до лав ЗСУ

Сегодня, 15:32 Просмотров: 678 Комментариев: 3

 

Інформацію надав Кременчукий військкомат

Кременчуцький об'єднаний міський військовий комісаріат проводить набір кандидатів для проходження військової служби за контрактом в військових частинах ЗСУ.


Умови служби:

  • Заробітна плата від 10500 до 25000 гривень;
  • При підписанні контракту обов’язкове збереження робочого місця (ст.119 КЗУП);
  • Кредитні та податкові канікули;
  • Щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань;
  • Служба у всіх регіонах України;
  • Безкоштовне лікування у шпиталі;
  • Щорічна відпустка 30-45 діб;
  • Пільгове санаторне курортне лікування;
  • Право на отримання безкоштовного житла;
  • Компенсація за піднайом житла;
  • Соціальний пакет;
  • Безкоштовне отримання форменого одягу.


Кременчужан чекають за адресою: Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6
Телефон: (05266) 3-10-45, 0990743186

6
Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат

Комментарии: 3

485
romix:
Сегодня, 16:55

А кто не хочет - президент сегодня сделал вам подарок: призывной возраст снижен снова до 18 лет. 


+6
863
hunter:
Сегодня, 19:46

Цитата: romix

А кто не хочет 

А кто не хочет или не может,то с их слов значит не "козацького роду".Как то оскорблением попахивает.


+1
485
romix:
Сегодня, 22:18

Цитата: hunter

Цитата: romix

А кто не хочет 

А кто не хочет или не может,то с их слов значит не "козацького роду".Как то оскорблением попахивает.

Е, бать, ты - философ


-1
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