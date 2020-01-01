Перевір себе чи ти козацького роду - вступай до лав ЗСУ
Сегодня, 15:32
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Інформацію надав Кременчукий військкомат
Кременчуцький об'єднаний міський військовий комісаріат проводить набір кандидатів для проходження військової служби за контрактом в військових частинах ЗСУ.
Умови служби:
- Заробітна плата від 10500 до 25000 гривень;
- При підписанні контракту обов’язкове збереження робочого місця (ст.119 КЗУП);
- Кредитні та податкові канікули;
- Щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань;
- Служба у всіх регіонах України;
- Безкоштовне лікування у шпиталі;
- Щорічна відпустка 30-45 діб;
- Пільгове санаторне курортне лікування;
- Право на отримання безкоштовного житла;
- Компенсація за піднайом житла;
- Соціальний пакет;
- Безкоштовне отримання форменого одягу.
Кременчужан чекають за адресою: Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6
Телефон: (05266) 3-10-45, 0990743186