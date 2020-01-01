Кременчуг, Потребитель

«Кременчукводоканал» підвищить тарифи на послуги на 19% і кличе про це послухати

Сегодня, 15:01 Просмотров: 157 Комментариев: 1

 

НКРЕКП схвалила проєкт рішення про встановлення тарифів на  2020 рік – тепер  заключний етап: затвердження тарифів

КП «Кременчукводоканал» має намір підвищити тарифи на послуги на 19,1%. Про це підприємство повідомило насвоєму корпоративному сайті.


10 січня цього року Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на своєму засіданні схвалила проєкт постанови про нові тарифи. Тепер НКРЕКП має остаточно їх затвердити – після відкритого обговорення з громадськістю.


Пропонуються такі тарифи (з ПДВ):

  • з централізованого водопостачання 11,58 грн за 1 куб. м (проти діючого – 9,31 грн)
  • з централізованого водовідведення  12,07 грн за 1 куб. м (проти діючого – 10,10 грн).

КП Кременчукводоканал» повідомляє, що на зміну тарифів вплинули такі чинники:


1) зменшились обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах;

2) зросли витрати на оплату праці;

3) змінились витрати на оплату податків та зборів;

4) збільшились витрати на оплату електричної енергії;

5) зменшились складові тарифу пов'язані з обслуговуванням кредиту проєкту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури»;

6) збільшилися витрати на реагенти;

7) збільшилися витрати на пально-мастильні матеріали;

8) решта витрат змінилась у зв’язку зі зміною вартості матеріалів та послуг.


Обговорення проєкту постанови НКРЕКП  відбудеться 24 січня 2020 року о 10:00 за адресою: м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, б. 35 А (у приміщенні адміністративної будівлі КП «Кременчукводоканал»).


Нові тарифи (після їх встановлення) діятимуть з 1 травня 2020 року, оскільки чинний Закон «Про житлово-комунальні послуги» дає час мешканцям багатоквартирних будинків, щоб визначитися з новими договорами на послуги з водопостачання та водовідведення.  

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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: zyteli.com
Теги: вода тариф Кременчукводоканал

Комментарии: 1

3 231
zzzzzz:
Сегодня, 15:05

ура! следующий этап "закінчення єпохі бідності"


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