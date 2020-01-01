«Кременчукводоканал» підвищить тарифи на послуги на 19% і кличе про це послухати

Сегодня, 15:01 Просмотров: 157 Комментариев: 1

НКРЕКП схвалила проєкт рішення про встановлення тарифів на 2020 рік – тепер заключний етап: затвердження тарифів

КП «Кременчукводоканал» має намір підвищити тарифи на послуги на 19,1%. Про це підприємство повідомило насвоєму корпоративному сайті.





10 січня цього року Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на своєму засіданні схвалила проєкт постанови про нові тарифи. Тепер НКРЕКП має остаточно їх затвердити – після відкритого обговорення з громадськістю.





Пропонуються такі тарифи (з ПДВ):

з централізованого водопостачання 11,58 грн за 1 куб. м (проти діючого – 9,31 грн)

(проти діючого – 9,31 грн) з централізованого водовідведення 12,07 грн за 1 куб. м (проти діючого – 10,10 грн).

КП Кременчукводоканал» повідомляє, що на зміну тарифів вплинули такі чинники:





1) зменшились обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах;

2) зросли витрати на оплату праці;

3) змінились витрати на оплату податків та зборів;

4) збільшились витрати на оплату електричної енергії;

5) зменшились складові тарифу пов'язані з обслуговуванням кредиту проєкту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури»;

6) збільшилися витрати на реагенти;

7) збільшилися витрати на пально-мастильні матеріали;

8) решта витрат змінилась у зв’язку зі зміною вартості матеріалів та послуг.





Обговорення проєкту постанови НКРЕКП відбудеться 24 січня 2020 року о 10:00 за адресою: м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, б. 35 А (у приміщенні адміністративної будівлі КП «Кременчукводоканал»).





Нові тарифи (після їх встановлення) діятимуть з 1 травня 2020 року, оскільки чинний Закон «Про житлово-комунальні послуги» дає час мешканцям багатоквартирних будинків, щоб визначитися з новими договорами на послуги з водопостачання та водовідведення.