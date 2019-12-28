Двоє представників Кременчука стали лауреатами «Людини року-2019»

Сегодня, 16:31 Просмотров: 914 Комментариев: 1

Вячеслав Яворський та Жан Беленюк стали лауреатами загальнонаціональної програми «Людини року» в номінаціях «Промисловець року» та «Спортсмен року». 15 січня оголосили лауреатів 24 загальнонаціональної програми «Людини року», серед яких двоє представників Кременчука.





Директор ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» Вячеслав Яворський став лауреатом у номінації «Промисловець року». Ві потрапив у номінацію разом з генеральним директором «Сумського заводу «Енергомаш» Юрієм Кощієнком та гендиректором ТОВ «Камоцці» Олександром Смірновим.





Чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби, стипендіат Кременчуцької міської ради Жан Беленюк, став лауреатом у номінації «Спортсмен року». Разом із Жаном у номінації: срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх та чемпіонка світу з фехтування на шаблях Ольга Харлан.





Урочиста церемонія вручення премії «Людини року-2019» відбудеться 21 березня 2020 року.