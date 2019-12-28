Кременчуг

Двоє представників Кременчука стали лауреатами «Людини року-2019»

Сегодня, 16:31 Просмотров: 914 Комментариев: 1

 

Урочиста церемонія відбудеться у березні

Вячеслав Яворський та Жан Беленюк стали лауреатами загальнонаціональної програми «Людини року» в номінаціях «Промисловець року» та «Спортсмен року». 15 січня оголосили лауреатів 24 загальнонаціональної програми «Людини року», серед яких двоє представників Кременчука.


Директор ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» Вячеслав Яворський став лауреатом у номінації «Промисловець року». Ві потрапив у номінацію разом з генеральним директором «Сумського заводу «Енергомаш» Юрієм Кощієнком та гендиректором ТОВ «Камоцці» Олександром Смірновим.


Чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби, стипендіат Кременчуцької міської ради Жан Беленюк, став лауреатом у номінації «Спортсмен року». Разом із Жаном у номінації: срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх та чемпіонка світу з фехтування на шаблях Ольга Харлан.


Урочиста церемонія вручення премії «Людини року-2019» відбудеться 21 березня 2020 року.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Людина року Вячеслав Яворський Жан Беленюк

Комментарии: 1

757
AMD:
Сегодня, 16:59

В упаковке для рыбы AV от 28.12.19, недомэр наврал, мол стал идеальным мером, лауретом и лидером рейтинга )) А вот национальная премия - и не знает, кто это такой)


+1
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