У Кременчуці сформували команду дзюдоїстів, які змагатимуться на чемпіонаті Полтавщини

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12 січня у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед кадетів. Як повідомляє пресслужба «Кремень дзюдо», на змаганнях сформували склад збірної команди області серед дзюдоїстів до 18 років, які поїдуть на чемпіонат України в кінці січня до Львова.





З десяти спортсменів, які потрапили до збірної команди області, 6 представники СК «Кремень Дзюдо»: