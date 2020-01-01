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У Кременчуці сформували команду дзюдоїстів, які змагатимуться на чемпіонаті Полтавщини

Сегодня, 17:02 Просмотров: 328

 

Змагання відбулися в «Кремень дзюдо»

12 січня у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед кадетів. Як повідомляє пресслужба «Кремень дзюдо», на змаганнях сформували склад збірної команди області серед дзюдоїстів до 18 років, які поїдуть на чемпіонат України в кінці січня до Львова.


З десяти спортсменів, які потрапили до збірної команди області, 6 представники СК «Кремень Дзюдо»:

  • 1 місце Цвелих Катерина
  • 1 місце Мусіхіна Поліна
  • 1 місце Ярмішко Денис
  • 1 місце Воробйов Богдан
  • 1 місце Заболотній Сергій
  • 1 місце Перепелиця Леонід
  • 3 місце Неграш Олександр
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Автор: Альона Душенко Источник фото: СК "Кремень дзюдо"
Теги: дзюдо
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