В детской больнице критически не хватает медсестер и врачей

Сегодня, 17:27 Просмотров: 2 563 Комментариев: 4

У медперсонала низкие зарплаты, а мэр так и не заплатил муниципальные надбавки

В Кременчугской городской детской больнице серьезный кадровый голод – не хватает и врачей, и медсестер.









По штатному расписанию, в больнице должны бы работать 116 врачей, а работает 66.





Медсестер по штатному расписанию должно быть 277, а работает 140.





Эту информацию «ТелеграфЪ» получил от директора больницы Константина Добрика и главной медсестры больницы Людмилы Цвелых.





Константин Добрик



Директор больницы также сообщил, что заканчивают обучение 22 интерна – одни проходят только первый год интернатуры, другие заканчивают второй и третий год практики. Больница рассчитывает пополнить ряды врачей благодаря этим интернам. Но это произойдет не завтра, и в больницу придут не сразу 22 интерна, а по несколько человек в год.



Пока же нехватка врачей значительная. Так, по штатному расписанию в травматологии должны быть 7,5 единицы (ставки), а работает в настоящее время 3 врача. Когда один из них уходит в отпуск, то, по словам директора, «10 смен остаются не закрытыми врачами». Такая ситуация сложилась в декабре 2019 года и повторилась в январе 2020-го.

Из-за нехватки кадров травматологи ходят в отпуск зимой, т. к. летом у детей случается больше травм и поток пациентов больше.





Администрация надеется укомплектовать травматологию за счет 4 интернов, которые пока проходят обучение.



Ситуация с медсестрами ещё сложнее. По словам главной медсестры больницы Людмилы Цвелых, в 2019 году в больницу ни пришла работать ни одна выпускница кременчугского медицинского колледжа.





Людмила Цвелых



Медсестер не хватает во всех отделениях больницы. Например, в отделении интенсивной терапии (реанимация) должны работать 11 медсестер, а работает 8.



Наиболее критичная ситуация в пульмонологическом отделении и отделении старшего возраста. Там должно быть шесть медсестер, а работает по две в отделении. При этом в пульмонологии 25 коек, в «старшем возрасте» – 40.



Из-за кадрового голода администрация планирует направить на работу (на полставки) в пульмонологию и в отделение старшего возраста медсестер из физиотерапии.



Людмила Цвелых говорит, что основная причина увольнения медсестер – низкая зарплата. По её словам, зарплата медсестры, работающей на ставку, составляет 3500 грн. За счет работы ещё на полставки и доплат за интенсивность труда некоторые медсестры зарабатывают 5000-6000 гривен. Но тут приходится работать с реальными перегрузками.



2020-й – последний год первой каденции мэра Кременчуга Виталия Малецкого. На выборах в 2015 году кандидат Малецкий обещал в случае победы обеспечить врачам и медсестрам муниципальные доплаты из городского бюджета.

Вот что он обещал по этому поводу в романтичном 2015 году:





Введення муніципальних доплат медикам, педагогам, працівникам бюджетної сфери: Робітники важливих для всього суспільства професій, на жаль, мають невеликі заробітні плати, що ставить їх на межу виживання або створює умови для корупційних дій. Цього не подолати без реальних кроків для покращення умов праці та достойної винагороди за неї. Адже ці працівники повинні мати гідні доходи, щоб забезпечувати себе та свої сім‘ї.





Обещание он не выполнил, муниципальных доплат нет.