Физиотерапевтическое отделение в детской больнице не собираются закрывать – обещает директор больницы

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Но медсестер из физиотерапии мобилизуют на работу в другие отделения

Физиотерапевтическое отделение в стационаре Кременчугской городской детской больницы не закрывают, персонал не сокращают. Отделение будет работать и дальше. Также будут работать физиотерапевтические отделения в консультационно-диагностических центрах (КДЦ) детской больницы (они размещены в детских поликлиниках).





Об этом журналистам сообщил директор больницы Константин Добрик.







16 января кременчугские журналисты побывали в детской больнице. Прессу туда пригласила депутат Кременчугского горсовета Оксана Пиддубная. К ней обратились горожане с информацией о том, что в детской больнице руководство планирует закрыть физиотерапевтическое отделение и уволить часть персонала.





Константин Добрик



Директор больницы Константин Добрик сообщил, что физиотерапевтическое отделение закрывать не собираются, его персонал не увольняют. Он пообещал, что отделение будет работать в штатном режиме. Перечень оказываемых в отделении физиотерапевтических процедур тоже пока не сокращают.



В то же время директор больницы сообщил, что часть физиотерапевтических процедур не вошла в Программу медицинских гарантий и Нацслужба здоровья (НСЗУ) не будет их оплачивать. Поэтому пока больница планирует оплачивать их из собственных средств, но вопрос ещё не решен, администрация больницы изучает возможные варианты.



Также выяснилось, что персонал физиотерапии – медсестер – администрация планирует мобилизовать на работу в других отделениях больницы. Директор больницы это подтвердил, и напомнил, что трудовое законодательство позволяет в течении месяца по производственной потребности использовать сотрудников на других участках работы – в данном случае, в других отделениях, где катастрофически не хватает медсестер.





Людмила Цвелых



Главная медсестра больницы Людмила Цвелых сообщила, что в первую очередь медсестер из физиотерапии планируют направить в пульмонологическое отделение и отделение старшего возраста. Там работает всего по две медсестры, хотя по штатному расписанию их должно быть шесть. В пульмонологии 25 коек, в отделении старшего возраста – 40.



Работать мобилизованный персонал будет по такой схеме: на ставку в отделении физиотерапии и на полставки в других отделениях. Работа на ставку – это «день/ночь – 48». Так что полставки придется зарабатывать во время 48-часового отдыха.





Всего в физиотерапии (вместе с отделениями в КДЦ) работает 29 сотрудников, из них 14 – медсестры.



Людмила Цвелых подчеркнула, что далеко не все медсестры из физиотерапии согласны работать ещё и в других отделениях. И объяснила, что это связано с неравноценными нагрузками – они очень разные в относительно спокойной физиотерапии и в хирургии или инфекционном отделении.



Администрация детской больницы высказала предположение, что именно попытка увеличить нагрузку для медсестер физиотерапевтического отделения и направить их на дополнительную работу в другие отделения больницы и могла дать толчок слухам о том, что физиотерапию закрывают.