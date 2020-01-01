17 января без света в Кременчуге останется часть Реевки
Сегодня, 18:01
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Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор
17 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей Реевки возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Луговая, 1-36;
- ул. Каховская, 1-41;
- ул. Гийома Боплана, 38-78;
- ул. Цимлянская, 2-27;
- ул. Раисы Кириченко, 76-80;
- ул. Кооперативная, 25-64;
- пер. Градижский, 2-10;
- пер. Луговой, 2-18;
- пер. Связной, 2/41, 4.