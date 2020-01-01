Кременчуг

17 января без света в Кременчуге останется часть Реевки

Сегодня, 18:01 Просмотров: 431

 

Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор

17 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей Реевки возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Луговая, 1-36;
  • ул. Каховская, 1-41;
  • ул. Гийома Боплана, 38-78;
  • ул. Цимлянская, 2-27;
  • ул. Раисы Кириченко, 76-80;
  • ул. Кооперативная, 25-64;
  • пер. Градижский, 2-10;
  • пер. Луговой, 2-18;
  • пер. Связной, 2/41, 4.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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