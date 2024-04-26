У Кременчуці вбили 82-річну жінку: поліція підозрює знайомого її дочки

Учора, 25 квітня, у Кременчуці вбили 82-річну жінку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, тіло жінки з ознаками насильницької смерті знайшла її дочка. На місце виїхали слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти Кременчуцького райуправління поліції.
За словами начальника районного управління поліції Олександра Холондовича, що у злочині підозрюють 40-річного знайомого дочки загиблої.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно в Лубнах чоловік убив свого товариша.
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