Учора на Кременчуччині горів сухостій

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Учора, 25 квітня, близько 17.30 у Кременчуцькому сталася пожежа. Про це повідомляється у щоденному зведенні Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За інформацією надзвичайників, у селі Кияшки Горішньоплавнівської громади сталося загоряння сухостою на відкритій території. Під час пожежі вигоріло 0,03 га сухої трави. Постраждалих внаслідок загоряння немає.

Гасили вогонь рятувальники одного відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині у пожежі загинула корова.



