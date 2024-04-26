Лише одна громада району – Кременчуцька, так і не спромоглася забрати з райради свій трудовий архів

Внаслідок децентралізації це треба було зробити ще три роки тому, проте мерія Кременчука ігнорує цю вимогу закону
Співпраця Кременчуцької районної ради та Кременчуцької міської територіальної громади незадовільна, попри війну. І не налагоджена вона саме з причини саботування з боку мерії Кременчука.
Про це на ранковому брифінгу розповів журналістам голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.
В якості прикладу він навів роботу щодо передавання архівного фонду трудового архіву, який після децентралізації має зберігатися в територіальних громадах.
За словами голови райради, трудовий архів без жодних проблем був переданий до 11 громад району. І лише одна Кременчуцька громада досі відмовляється його приймати.
Він додав, що в райраді зараз немає за штатом жодного працівника, який мав би займатися архівом. І через це довідки кременчужанам для призначення пенсій приходиться видавати йому разом з юристом райради, хоча вони не мають права це робити. Це повноваження територіальних громад. Проте, міська влада Кременчука цим не переймається.
- Це навмисний саботаж. І він проявляється не тільки у цьому питанні. Керівництво Кременчуцької міської громади постійно і навмисно перешкоджає роботі районної ради. Тому, про якусь співпрацю говорити важко. На початку війни я пропонував припинити це протистояння й почати спільно працювати на Перемогу. Мені відповіли, що «ти нас не влаштовуєш і з тобою ми працювати не будемо». Це тупий саботаж протягом двох років, - заявив Дмитро Колотієвський.
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