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Лише одна громада району – Кременчуцька, так і не спромоглася забрати з райради свій трудовий архів

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 136

 

Внаслідок децентралізації це треба було зробити ще три роки тому, проте мерія Кременчука ігнорує цю вимогу закону

Співпраця Кременчуцької районної ради та Кременчуцької міської територіальної громади незадовільна, попри війну. І не налагоджена вона саме з причини саботування з боку мерії Кременчука.

Про це на ранковому брифінгу розповів журналістам голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

В якості прикладу він навів роботу щодо передавання архівного фонду трудового архіву, який після децентралізації має зберігатися в територіальних громадах.

За словами голови райради, трудовий архів без жодних проблем був переданий до 11 громад району. І лише одна Кременчуцька громада досі відмовляється його приймати.

- До них вже надходили листи з обласного архівного управління, звернення від обласної ради та військової адміністрації. Процес саботується. Відповідають, що в них нібито нема де зберігати, - розповів Дмитро Колотієвський.

Він додав, що в райраді зараз немає за штатом жодного працівника, який мав би займатися архівом. І через це довідки кременчужанам для призначення пенсій приходиться видавати йому разом з юристом райради, хоча вони не мають права це робити. Це повноваження територіальних громад. Проте, міська влада Кременчука цим не переймається.

- Це навмисний саботаж. І він проявляється не тільки у цьому питанні. Керівництво Кременчуцької міської громади постійно і навмисно перешкоджає роботі районної ради. Тому, про якусь співпрацю говорити важко. На початку війни я пропонував припинити це протистояння й почати спільно працювати на Перемогу. Мені відповіли, що «ти нас не влаштовуєш і з тобою ми працювати не будемо». Це тупий саботаж протягом двох років, - заявив Дмитро Колотієвський.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька районна рада голова Колотієвський Кременчуцька МТГ
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