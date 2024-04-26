28 квітня на Молодіжному пройде родинний фестиваль

28 квітня о 16.00 кременчужан та гостей міста запрошують на незабутній родинний фестиваль «У народні ігри граємо – традиції плекаємо», що пройде у ландшафтному парку «Кагамлицький» на Молодіжному. Про це повідомляє організатор, центр життєстійкості «Місце сили».
На фестивалі сім'ї зможуть більше дізнатись про українські традиції, пограти у веселі та цікаві народні ігри, взяти участь у конкурсах та розвагах.
Реєстрація за телефоном: 096-888-78-75.
Захід відбудеться в межах проєкту EU4Recovery за фінансової підтримки Європейського Союзу.
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