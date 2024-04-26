Чому не проводяться сесії Кременчуцької райради та як вона співпрацює з РВА

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 1

Депутати районної ради від двох партій умисно не ходять на сесію, щоб блокувати роботу ради

Депутати районної ради від двох партій – «За майбутнє» та «Слуга народу» два роки поспіль умисно не приходять на сесії й цим блокують роботу Кременчуцької міської ради.

Про це на ранковому брифінгу заявив голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

- Коли були вибори, одна людина складала виборчі списки цих двох партій. І зараз вона контролює цих депутатів. Він їм забороняє ходити на сесії. Я обдзвонюю їх перед сесією і вони відверто про це говорять – «ватажок сказав не ходити», - розповів Дмитро Колотієвський.

За його словами, через це зриваються певні процедури, ускладняється робота, неможливо звітуватися. Зокрема, неможливо продовжити процес децентралізації в Кременчуцькому районі, передати в громади об’єкти власності тощо. Через блокування сесії зривається, або ускладняється навіть надання допомоги військовим.

- Від них жодної участі у роботі ради. Жодних пропозицій. Я про деяких чую лише по кримінальних справах. І знаю, що вони десь за кордоном. Частина депутатів від цих партій є керівниками комунальних підприємств та структурних підрозділів Кременчуцької міської ради. Тобто, вони залежні від її керівництва і виконують їх вказівки. Це не бездіяльність депутатів. Це – свідоме знешкодження органу місцевого самоврядування, яким є районна рада. Блокування сесії – це тупий саботаж та злочинне ставлення до своїх обов’язків! - зазначив Дмитро Колотієвський.

Водночас за його словами співпраця з Кременчуцькою районної військовою адміністрацією та іншими 11 територіальними громадами в райраді добре налагоджена.

- Ми займаємося питаннями допомоги внутрішнім переселенцям, організовуємо доставлення гуманітарної допомоги, у тому числі і до військових частин. Плідно працюємо разом з РВА на виконання усіх функцій, що на нас покладені, - додав голова Кременчуцької районної ради.

Нагадаємо, що Дмитро Колотієвський розповів про незадовільну співпрацю Кременчуцької районної ради та Кременчуцької міської територіальної громади з причини саботування з боку мерії Кременчука. В якості прикладу він навів те, що трудовий архів, який після децентралізації має зберігатися в територіальних громадах і був переданий до 11 громад району, Кременчуцька міська територіальна громада досі відмовляється приймати.