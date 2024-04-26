Чому не проводяться сесії Кременчуцької райради та як вона співпрацює з РВА

Депутати районної ради від двох партій – «За майбутнє» та «Слуга народу» два роки поспіль умисно не приходять на сесії й цим блокують роботу Кременчуцької міської ради.
Про це на ранковому брифінгу заявив голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.
За його словами, через це зриваються певні процедури, ускладняється робота, неможливо звітуватися. Зокрема, неможливо продовжити процес децентралізації в Кременчуцькому районі, передати в громади об’єкти власності тощо. Через блокування сесії зривається, або ускладняється навіть надання допомоги військовим.
Водночас за його словами співпраця з Кременчуцькою районної військовою адміністрацією та іншими 11 територіальними громадами в райраді добре налагоджена.
Нагадаємо, що Дмитро Колотієвський розповів про незадовільну співпрацю Кременчуцької районної ради та Кременчуцької міської територіальної громади з причини саботування з боку мерії Кременчука. В якості прикладу він навів те, що трудовий архів, який після децентралізації має зберігатися в територіальних громадах і був переданий до 11 громад району, Кременчуцька міська територіальна громада досі відмовляється приймати.
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