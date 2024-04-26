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У Полтавській обласній раді зареєстрували нового депутата

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 0

 

Іван Степаненко зайшов на заміну депутата Василя Воротинцева

Новим депутатом Полтавської обласної ради став Іван Степаненко від обласної організації політичної партії «Довіра». Про це повідомили на засіданні Полтавської обласної ради 26 квітня. 

Відомо, що Іван Степаненко зайшов на заміну депутата Василя Воротинцева, стосовно якого розпочали службове розслідування. 

Що відомо про нового депутата

За даними руху «Чесно», Іван Степаненко керує приватним підприємством «імені Калашника», основний вид діяльності якого, за даними Youcontrol, вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Як розповіли на Facebook-сторінці «Довіри», підприємством новообраний депутат очолює з 2000 року. 

У 2025 році балотувався до Полтавської облради від «Аграрної партії України», а 2020 році — вже від «Довіри». 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Полтавська облрада депутати
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