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На Кременчуччині у пожежі загинула корова

Сьогодні, 08:48 Переглядів: 318

 

Інцидент трапився в селі Святилівка Градизької територіальної громади

На Кременчуччині у пожежі загинула корова. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

23 квітня о 12.31 до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у господарчій споруді на вулиці Гагаріна в селі Святилівка Градизької територіальної громади Кременчуцького району.

Вогнеборці, які прибули на виклик, о 13.50 займання локалізували, а о 14.00 - ліквідували. Вогонь частково знищив перекриття та закоптив стіни. Унаслідок пожежі загинула одна свійська тварина – корова.

До гасіння залучалися 6 працівників місцевих пожежних охорон смт. Градизьк та с. Оболонь та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

*Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пожежа корова смерть
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