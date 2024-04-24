На Кременчуччині у пожежі загинула корова

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На Кременчуччині у пожежі загинула корова. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

23 квітня о 12.31 до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у господарчій споруді на вулиці Гагаріна в селі Святилівка Градизької територіальної громади Кременчуцького району.

Вогнеборці, які прибули на виклик, о 13.50 займання локалізували, а о 14.00 - ліквідували. Вогонь частково знищив перекриття та закоптив стіни. Унаслідок пожежі загинула одна свійська тварина – корова.

До гасіння залучалися 6 працівників місцевих пожежних охорон смт. Градизьк та с. Оболонь та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

*Фото ілюстративне