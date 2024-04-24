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Створення мережі «Стартап-шкіл-інкубаторів-акселераторів» анонсували у Кабміні

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 200

 

Кабінет Міністрів України підтримав експериментальний проєкт, що дозволить студентам втілювати в життя свої стартапи під час роботи або навчання

Уряд ухвалив постанову щодо запровадження експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. Проєкт посилить співпрацю університетів та науково-дослідних установ із бізнесом, а також сприятиме збільшенню частки наукоємних стартапів та інноваційної продукції в Україні. Згідно з постановою уряду, в Україні створять мережу «Стартап-школа — інкубатор-акселератор» на базі вишів та наукових установ, тож студенти зможуть реалізовувати наукові проєкти у справжні стартапи одразу під час навчання, повідомляють на сайті Міністерство освіти і науки.

«Це рішення є важливим кроком для розвитку інноваційної екосистеми в Україні. Така мережа допоможе студентам та науковцям у тестуванні наукових проєктів, комерціалізації наукового результату, пошуку та залученню інвесторів, наданні фінансової підтримки на початковому етапі розвитку стартапу, тобто пройти шлях від ідеї до стартапу», — повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр освіти Оксен Лісовий.

В рамках проєкту планують створити шість стартап-шкіл. Для цього Міністерство освіти і науки України влітку проведе серед університетів та наукових установ конкурс для відбору навчальних закладів.

Основними критеріями відбору у Міністерстві освіти і науки називають:

  • комерційна ефективність наукових, науково-технічних проєктів;

  • наявність інноваційної інфраструктури;

  • досвід співпраці з бізнесом;

  • потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави.

Проєкт почнуть реалізовувати на початку літа 2024 року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Уніан
Теги: Кременчук Полтавщина освіта наука
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