Конкурс від газети «Для дому і сім’ї»: автор найкращого рецепта отримає подарунок на Пасху

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 120

Весна на порозі, а разом з нею наближається свято Пасхи — час смачних традицій та кулінарних витонченостей. Шановні читачі газети, ми запрошуємо вас поділитися вашою улюбленою рецептурою для пасхальних делікатесів, позмагатися за звання справжнього кулінарного майстра й отримати подарунок на свято від нашого спонсора — депутата Полтавської обласної ради Миколи Корецького!

Запрошуємо вас взяти участь у конкурсі на найкращий рецепт пасхальних смаколиків! Це чудова нагода поділитися вашими секретами створення смачних та оригінальних страв на святковий стіл.

Чим більше креативності та оригінальності у вашому рецепті, тим краще! Дозволена будь-яка кулінарна фантазія!

Надсилайте рецепти на адресу: місто Кременчук, вул.. Шевченка, 50А (з поміткою на конкурс «ДДС») або в Телеграм на номер 098-124-84-90.

Не забудьте додати фотографію вашого шедевра та докладний опис приготування.

Нехай цей конкурс стане справжньою весняною кулінарною феєрією! Бажаємо вам творчих успіхів та смачних експериментів!

Ваша редакція «ДДС»



