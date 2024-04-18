Конкурс від газети «Для дому і сім’ї»: автор найкращого рецепта отримає подарунок на Пасху

Весна на порозі, а разом з нею наближається свято Пасхи — час смачних традицій та кулінарних витонченостей. Шановні читачі газети, ми запрошуємо вас поділитися вашою улюбленою рецептурою для пасхальних делікатесів, позмагатися за звання справжнього кулінарного майстра й отримати подарунок на свято від нашого спонсора — депутата Полтавської обласної ради Миколи Корецького!
Запрошуємо вас взяти участь у конкурсі на найкращий рецепт пасхальних смаколиків! Це чудова нагода поділитися вашими секретами створення смачних та оригінальних страв на святковий стіл.
Чим більше креативності та оригінальності у вашому рецепті, тим краще! Дозволена будь-яка кулінарна фантазія!
Надсилайте рецепти на адресу: місто Кременчук, вул.. Шевченка, 50А (з поміткою на конкурс «ДДС») або в Телеграм на номер 098-124-84-90.
Не забудьте додати фотографію вашого шедевра та докладний опис приготування.
Нехай цей конкурс стане справжньою весняною кулінарною феєрією! Бажаємо вам творчих успіхів та смачних експериментів!
Ваша редакція «ДДС»
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