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Кременчук, Полтавщина

У Кременчуці показали робота Magirus Wolf R1, який гасив пожежу на НПЗ

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 704

 

Наразі такий робот – один у Полтавській області

23 квітня під час комплексних навчань оперативних служб у Кременчуці показали тактичного робота німецького виробництва Magirus Wolf R1, який гасив пожежу на Кременчуцькому нафтопереробному заводі.

Працівник аварійної рятувальної частини спеціального призначення з Полтави Сергій Карабаза каже, що такого робота на Полтавщині використовували для гасіння пожеж на двох нафтобазах після прильоту «Шахедів».

– Цей тактичний робот має можливість під'їхати набагато ближче, ніж можуть підійти люди. Він забезпечує постійну подачу води від зовнішнього джерела — з цистерни, — каже Сергій Карабаза.

За словами рятувальника, також робота Magirus Wolf R1 можна залучати до гасіння лісових пожеж. Керується він пультом на дистанції до 500 метрів.

– На нього ще встановлюється камера і ми бачимо, як він їздить. Ми можемо ним управляти дистанційно, без загрози для особового складу.

Наразі робот Magirus Wolf R1 – один у Полтавській області, який з'явився завдяки міжнародним партнерам.

Так робота транспортують

Нагадаємо, рятувальники Кременчука отримали снігоболотохід «Богун-2», який може пересуватися по землі та воді.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: робот гасіння пожежа рятувальники
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