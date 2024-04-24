У Кременчуці показали робота Magirus Wolf R1, який гасив пожежу на НПЗ

23 квітня під час комплексних навчань оперативних служб у Кременчуці показали тактичного робота німецького виробництва Magirus Wolf R1, який гасив пожежу на Кременчуцькому нафтопереробному заводі.
Працівник аварійної рятувальної частини спеціального призначення з Полтави Сергій Карабаза каже, що такого робота на Полтавщині використовували для гасіння пожеж на двох нафтобазах після прильоту «Шахедів».
За словами рятувальника, також робота Magirus Wolf R1 можна залучати до гасіння лісових пожеж. Керується він пультом на дистанції до 500 метрів.
Наразі робот Magirus Wolf R1 – один у Полтавській області, який з'явився завдяки міжнародним партнерам.
Так робота транспортують
Нагадаємо, рятувальники Кременчука отримали снігоболотохід «Богун-2», який може пересуватися по землі та воді.
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