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Надзвичайні новини

У Кременчуці розшукували зниклу безвісти Ренату Білоусько (додано)

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 875 Коментарів: 1

 

Із початку місяця дівчина не виходить на зв'язок з рідними

Правоохоронці Кременчуцького райуправління поліції розшукують зниклу безвісти 18-річну Ренату Білоусько. 

Дівчина живе у 274-му кварталі у Кременчуці й з початку місяця не виходить на зв'язок із рідними.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, волосся коротке, світле, світлі очі, зріст 160 см, худорлява статура.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дівчини, повідомити про це за телефоном 0997933504.

Додано:

Рената Білоусько зв'язалася із правоохоронцями та пояснила ситуацію. Із дівчиною усе добре.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині розшукували зниклу безвісти Марину Чижевич.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: розшук зникла дівчина зниклі безвісти поліція
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Коментарі: 1

914
Andron777:
Сьогодні, 11:04

Якщо кольцо в носі, як у бика, тоді десь гуляє...


0 2

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