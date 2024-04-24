У Кременчуці розшукували зниклу безвісти Ренату Білоусько (додано)

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 875 Коментарів: 1

Із початку місяця дівчина не виходить на зв'язок з рідними

Правоохоронці Кременчуцького райуправління поліції розшукують зниклу безвісти 18-річну Ренату Білоусько.

Дівчина живе у 274-му кварталі у Кременчуці й з початку місяця не виходить на зв'язок із рідними.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, волосся коротке, світле, світлі очі, зріст 160 см, худорлява статура.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дівчини, повідомити про це за телефоном 0997933504.

Додано:

Рената Білоусько зв'язалася із правоохоронцями та пояснила ситуацію. Із дівчиною усе добре.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині розшукували зниклу безвісти Марину Чижевич.