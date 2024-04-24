Правоохоронці Кременчуцького райуправління поліції розшукують зниклу безвісти 18-річну Ренату Білоусько.
Дівчина живе у 274-му кварталі у Кременчуці й з початку місяця не виходить на зв'язок із рідними.
Прикмети: на вигляд 17-18 років, волосся коротке, світле, світлі очі, зріст 160 см, худорлява статура.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дівчини, повідомити про це за телефоном 0997933504.
Додано:
Рената Білоусько зв'язалася із правоохоронцями та пояснила ситуацію. Із дівчиною усе добре.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині розшукували зниклу безвісти Марину Чижевич.
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