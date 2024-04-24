Рятувальник з Полтавщини планує пробігти півмарафон у найважчому спорядженні, яке є у надзвичайників

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 125

30-річний рятувальник Андрій Гречаний, який 14 квітня пробіг Київський півмарафон незламності у повному спорядженні, планує знову подолати ту ж дистанцію у найважчому спорядженні, яке є у надзвичайників. Про це повідомив 23 квітня під час комплексних занять Андрій Хижняк, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Андрій Хижняк зазначив, що Андрій Гречаний, який має такий амбітний план, зараз посилено тренується. Керівництво ДСНС Полтавщини сподівається, що він покаже найкращі результати та навіть встановить рекорд України.

Нагадаємо, рятувальник з Полтавщини Андрій Гречаний присвятив свій забіг колегам Владиславу Логінову, Володимиру Матюшенко та Сергію Байдалінову, які нещодавно загинули у Харкові. Андрій подолав 21 км у спорядженні рятувальника вагою майже 25 кг.

За інформацією «Суспільне Полтава», спортом рятувальник займається з 6 років. Він кандидат у майстри спорту з легкої атлетики, поліатлону та пауерліфтингу. У службі порятунку Андрій 14 років, пішов по стопах батька, який також служив надзвичайником.