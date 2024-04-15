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Рятувальник з Полтавщини подолав 21 кілометр та присвятив свій забіг загиблим колегам з Харкова

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 1

 

Андрій біг у спорядженні, вагою понад 20 кілограмів

14 квітня у Києві відбувся масштабний благодійний забіг: Київський півмарафон незламності. Про це пише у своєму телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Понад тисяча бігунів з усієї України взяли участь у півмарафоні.

Рятувальник із Полтавщини Андрій Гречаний присвятив свій забіг колегам, які нещодавно загинули у Харкові. Андрій подолав 21 км у спорядженні рятувальника вагою понад 20 кг.

На порталі МВС йдеться, що захід організували на підтримку бойових медиків та збору коштів для Медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри».

Нагадаємо, кременчужан запрошують на «Кременчуцький Забіг».

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: спорт забіг марафон благодійність
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