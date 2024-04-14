Для Стрільців настане переломний момент, а Тільцям треба зробити вибiр: гороскоп на 15-21 квiтня

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 107

Овен (21.03-20.04)

Ви можете лiдирувати, змагатися з оточуючими, активно просувати свої проєкти, i все це принесе вам справжнє задоволення. Але остерiгайтеся критикувати своїх дiлових i особистих партнерiв в середу, iнакше не уникнути серйозних зiткнень. Займiться практичними справами, зробiть в будинку змiни, створiть комфортну обстановку. До суботи нiчого нового не починайте. Якщо з`явиться стимул зайнятися своєю фiгурою i зовнiшнiстю, то вiдразу i приступайте, iнакше скоро на це у вас залишиться значно менше часу. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 16.

Телець (21.04-21.05)

Мiж вашими бажаннями i їхньою реалiзацiєю може стояти тривога, що, отримуючи новий досвiд, вам з чимось доведеться попрощатися. Цей тиждень один з ключових в роцi, коли варто зробити вибiр — з ким i в якому напрямi рухатися далi. Тенденцiї сприятливi, i ви впораєтеся з будь-якими проблемами i навантаженнями. Нове партнерство або змiни у взаєминах, що вже склалися, наповнять вас натхненням i енергiєю. Продовжуйте придiляти належну увагу матерiальним питанням, оскiльки саме це дає вам можливiсть упевнено дивитися в майбутнє. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 21.

Близнюки (22.05-21.06)

Ви знаходитеся у кращiй формi i можете насолодитися участю в життi колективiв, з якими пов`язанi ваша дiяльнiсть, iнтереси i захоплення. Попереду у вас перiод, який принесе багато змiн i нових можливостей. Але до суботи спробуйте довести до завершення вже початi справи або окремi їхнi етапи. Збирайте потрiбну iнформацiю, заводьте кориснi знайомства, виконуйте узятi на себе зобов`язання. Зараз важливо укрiпити свої позицiї i заручитися пiдтримкою на майбутнє. У вихiднi можете починати все, що будете вважати за потрiбне. Сприятливi днi: 17, 20; несприятливi: 15.

Рак (22.06-22.07)

Прийшов час оцiнити деякi з ваших зв`язкiв i рiшуче постояти за свої права. Iнтуїцiя пiдкаже вам, за якi рамки краще не виходити. Можливi змiни в особистому i дiловому партнерствi. Серйозна розмова в середу допоможе вийти на новий рiвень взаєморозумiння i визначитися з планами на майбутнє. Навряд чи ви знайдете бiльш вдалий час, щоб позбутися непотрiбних зв`язкiв i взаємин. Найголовнiше — визначитися з прiоритетами i помiчниками, на яких можна розраховувати. Сприятливi днi: 20; несприятливi: немає.

Лев (23.07-23.08)

Внесок друзiв у ваше життя зараз буде помiтним. Не вiдмовляйтеся вiд зустрiчей, спiлкування i допомоги, якщо вона вам необхiдна. Цього тижня завершиться якась важлива для вас тема або ви зможете досягти внутрiшнього вiдчуття визначеностi. Це час давати вiдповiдi собi i не iгнорувати могутнiй стимул до звiльнення вiд всього, що вас не влаштовує. Романтичнi настрої можуть наполегливо заявляти про себе, i якщо це спiвпадає з вашими планами, то тепер дiйте смiливiше. Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 17.

Діва (24.08-23.09)

Зосередьтесь на тому, що для вас найважливiше, i з самого початку тижня активно просувайте свої iдеї або проєкти. Остаточнi переговори, оформлення угод добре пройдуть у понедiлок i вiвторок. Паралельно може розвиватися ще якась важлива тема. Вас чекають несподiванi повороти у взаєминах iз важливими фiгурами. Чинiть чесно, уникайте очевидних спокус, i, де потрiбно, дотримуйтеся дистанцiї. Якщо у п`ятницю ви зумiєте обiйти всi гострi кути, то у вихiднi ваш настрiй помiтно покращиться. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 15.

Терези (24.09-23.10)

Якщо ви закоханi або чимось серйозно захопленi, то на цьому тижнi вашi почуття пiддадуться випробуванням. Розташування планет може породити пристрасний любовний роман, за яким прийде розчарування. Тому довiртеся своїй природнiй схильностi ретельно зважувати наслiдки вчинкiв. Звернiть увагу на своє здоров`я. Зараз уразливi нирки i вiрогiднi iнфекцiйнi захворювання. Не перевантажуйте себе спортивними тренуваннями, але бiльше часу придiлiть правильному, збалансованому харчуванню. Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 21.

Скорпіон (24.10-22.11)

Обов`язково знаходьте способи зняти стрес, iнакше навантаження на роботi i пристрастi в особистих стосунках можуть вибити вас з колiї. Цей тиждень пiдведе пiдсумок пiд важливою для вас темою, але одночасно готуйте умови для переходу на новий рiвень у справах або взаєминах. Зробiть паузу, щоб розiбратися в тому, чого насправдi хочете i оцiнiть свої можливостi. У п`ятницю ви можете опинитися перед складним вибором. Не порушуйте зобов`язань i не пiддавайтеся лестощам. Але не втрачайте можливiсть отримати користь i з кризової ситуацiї. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 19.

Стрілець (23.11-21.12)

Настав переломний момент, i доведеться однi справи доводити до кiнця i одночасно вести переговори про те, що вас цiкавить в перспективi. Намагайтеся мати переконливий вигляд i бiльше уваги придiляйте деталям, якщо хочете реалiзувати свої плани. У п`ятницю обережнiсть не зашкодить тим, хто народився на початку грудня. Будьте уважнi в подорожах i не конфлiктуйте з начальством. З суботи у вас з`являється можливiсть почати писати якусь частину своєї iсторiї з чистої сторiнки. Тому наперед розплануйте свої дiї на найближчий час. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 15.

Козеріг (22.12-20.01)

Цього тижня ви зможете одержати задоволення вiд самого процесу роботи. Якщо у вас є можливiсть впливати на хiд справ i щось мiняти на свiй розсуд, то для цього зараз сприятливий час. Корисно буде розширити зв`язки i провести переговори про подальшi перспективи. У будинку зробiть до п`ятницi генеральне прибирання, розкладiть все по поличках i створiть вiдчуття комфорту. Це допоможе зберiгати стан внутрiшньої рiвноваги у всiх важливих ситуацiях, а цей тиждень буде багатий на подiї i в дiловому, i особистому життi. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 16.

Водолій (21.01-19.02)

Цього тижня ставте собi тiльки реальнi i досяжнi цiлi. Спокiйно ставтеся до спроб навантажити вас додатковою роботою. Зумiйте поставити оточуючих на мiсце, але не вiдмовляйтеся вiд того, що вважаєте вигiдним. В особистому життi можливi несподiванi змiни, якщо ви за роботою перестали звертати увагу на прохання i бажання коханої людини. Особливо будьте уважнi у п`ятницю, не ризикуйте тим, що становить для вас цiннiсть. У вихiднi немає обмежень, якщо ви щось задумали. Знайдуться i охочi вам допомогти. Сприятливi днi: 18, 21; несприятливi: 16.

Риби (20.02-20.03)

Ретельно плануйте свою роботу i не починайте наступну справу, якщо у вас є якiсь невиконанi «хвости». Особливо, якщо це викликає у вас вiдчуття неспокою. Тиждень сприятливий для завершення справ i наведення ладу. З вихiдних у вас з`являться новi плани, тому знайдiть час потурбуватися про свою зовнiшнiсть, а у вiвторок або суботу зробiть запланованi покупки. Будьте розсудливi в особистих стосунках i не дозволяйте собi експериментiв з почуттями тих, кого ви любите. Вашi терпiння i мудрiсть будуть оцiненi гiдно. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 18.