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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

Первинна психологічна допомога у сімейних лікарів: в Україні навчили понад 70 тисяч медиків

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 88

Отримати психологічну консультацію у сімейного лікаря можна у 865 медзакладах України.

В Україні понад 70 тисяч сімейних лікарів, які можуть надавати первинну психологічну допомогу. Про це пише Укрінформ, з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

«Ми розпочали навчати наших сімейних лікарів виявляти проблеми ментального здоров’я і допомагати з ними справлятися на рівні самодопомоги. Сьогодні ми маємо понад 70 тисяч навчених сімейних лікарів, до яких можна звернутися, вони можуть проконсультувати та допомогти», — розповів Ляшко.

За словами міністра, психологічну допомогу можна отримати навіть тоді, коли людина звертається до сімейного лікаря із зовсім іншою проблемою. Лікар під час прийому може оцінити психологічний стан пацієнта самостійно, та у разі потреби надати додаткову консультацію.

За словами Віктора Ляшка, у частині медзакладів країни створять Центри ментального здоров'я. Там працюватиме психолог, психіатр, психотерапевт.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» підготував серію матеріалів з психологами. У яких фахівці розповідали про підтримку психологічного стану під час війни.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: madanes.com.ua
Теги: психолог психологічна підтримка сімейний лікар медицина
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