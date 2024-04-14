Первинна психологічна допомога у сімейних лікарів: в Україні навчили понад 70 тисяч медиків

В Україні понад 70 тисяч сімейних лікарів, які можуть надавати первинну психологічну допомогу. Про це пише Укрінформ, з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
За словами міністра, психологічну допомогу можна отримати навіть тоді, коли людина звертається до сімейного лікаря із зовсім іншою проблемою. Лікар під час прийому може оцінити психологічний стан пацієнта самостійно, та у разі потреби надати додаткову консультацію.
За словами Віктора Ляшка, у частині медзакладів країни створять Центри ментального здоров'я. Там працюватиме психолог, психіатр, психотерапевт.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» підготував серію матеріалів з психологами. У яких фахівці розповідали про підтримку психологічного стану під час війни.
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