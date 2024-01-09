«Жити цей день, і намагатися не поїхати кукухою» — поради кременчужанам від психолога

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 279

«Кременчуцький ТелеграфЪ» продовжує публікувати цикл матеріалів з психологами. Ми зібрали чергові питання від нашої авдиторії, та переадресували фахівцю. Тож про те, як зберегти ресурс, віднайти нові сенси життя, допомогти собі після травматичного потрясіння читайте у матеріалі

Психологиня Кристина Петриченко розповідає, емоційне виснаження, злість та сум — це стани, які більш притаманні українцям сьогодні. Відчувати їх абсолютно нормально, втім, не нормально застрягати у якомусь з них.

— Нам кажуть, негативні емоції — це погано. Погано злитися, погано ображатися, кажуть, не плач, заспокойся. Але ж ці емоції існують, вони не зникають від заборон їх відчувати. Люди самі поділили емоції на добрі й погані. Хоча, саме сум допомагає людині зрозуміти, що з нею не все добре. Саме злість допомагає зрозуміти, що хтось порушує її кордони. Саме образа дає розуміння, що з неї знущаються. Ці емоції допомагають усвідомити, що я не ок. Це як лакмусовий папірець, який допомагає знайти рішення, — розповідає Кристина.

Задача дорослих людей — пізнавати себе, шукати варіанти, як впоратися зі своїми емоціями. Є емоції які турбують, є ті, які лякають, які виснажують.

— Загалом, будь-які емоції дуже виснажують тіло. Якщо навіть ми довго радіємо десь на святі, потім нам хочеться відпочити від цього калейдоскопу емоцій, — пояснює психологиня.

В Україні збільшилася кількість обстрілів, загострюється ситуація на фронті, а значить, сильне потрясіння відчуває ще більше людей. Психологиня каже, є таке поняття, як посттравматичний синдром (ПТСР), є ситуації, у яких оговтатися від сильного стресу може допомогти лише фахівець, є й такі, коли допомогти собі можна самостійно.

— Я завжди кажу: будьте собі другом. Ти сам собі кат, самі собі месія. Ми часто говоримо собі — не ний, будь сильним! Але ж ми не супергерої, а живі емоційні люди, які можуть плакати, втрачати опору під ногами, у яких постійні емоційні гойдалки. Цей постравматичний синдром, вир емоцій — це нормально. Дайте собі відпочити від подій які сталися, від новин. Не переключайте себе, не імітуйте, що з вами в один момент стало вже все добре. Якщо хочеться саме зараз поплакати — поплачте, якщо хочеться відпочити — треба дати собі час на це. Люди дуже колективні, дуже залежні від оточення. Ви можете бути спокійні, але зайти у колектив, де всі напружені, й ця емоція спрацює на вас. Давайте собі час на відновлення, давайте собі час прожити емоції, — розповідає фахівчиня.

Кристина каже, зараз дуже важливо турбуватися про три свої стани — тіло, емоції, думки. Є рутинні рішення, які допоможуть підтримати ментальне здоров’я.

— Ми працюємо з тілом, робимо щось просте, те, що під силу та подобається саме Вам. Це можуть бути танці, розтяжка, гімнастика. Це допоможе скинути навантаження. Раджу масажі, вони мають бути зараз обов’язковими. Нам бракує дотиків. Багато людей залишилися самі, у когось сім’я роз'єднана і людям не вистачає обіймів, доторків. Якщо ж маєте поруч рідних — обіймайтеся, тримайтеся за руки, давайте тілу розслаблення. Також підійде плавання, лазня. Прогулянки, свіже повітря — це все допоможе тілу. Для емоцій можна працювати зі спеціалістом, зараз багато безкоштовних практик, гарячих ліній, куди можна звернутися по допомогу та підтримку, — зазначає Кристина.

Психологиня говорить, медитації теж стануть у пригоді, а також творчість.

— Можна малювати свої емоції, писати листи про те, що відчуваєте. Інколи нам складно про це думати, спробуйте про це написати. Записані негативні думки можна спалити, так вам стане легше. Готуйте з тіста печиво, хліб. Ліпіть з пластиліну — через роботу руками знімається психологічна напруга. Робіть вправи на дихання. Також допомагають усамітнені прогулянки: вимкнули музику, телефон і йдете на прогулянку, — розповідає фахівчиня.

Кристина Петриченко констатує, наш мозок влаштований таким чином, що не може не працювати, тож, для відпочинку мозку підійдуть прості задачі.

— Наприклад можна вийти на прогулянку та просто рахувати машини, які їдуть повз, або ж рахувати авто лише червоного кольору. Так прості задачі для мозку допоможуть відключитися від важких думок та перезавантажитися.

Одна з найскладніших задач для українців зараз, це знайти нові сенси, говорить психологиня. Війна вибила землю з-під ніг, забрала те, у що вірили. Щоб це знайти, не зайвим буде попрацювати з емоцією цікавості, говорить Кристина.

— У нас є дві базові, рушійні емоції — цікавість та страх. Якщо ми втрачаємо саме цікавість, знайти нові сенси дуже складно. Треба віднайти те, що вас зацікавить. У вас є можливість побудувати себе нового. Ставте нові задачі та цілі, так Ви сформуєте нові сенси. Багато людей зараз опановує нову професію, змінює життя. Шукайте сенси у нових умовах. Не картайте себе, станьте собі другом, не треба знецінення, навіть якщо щось не вийшло. Наша задача сьогодні — жити цей день, і намагатися не поїхати кукухою. Якщо ти у таких умовах здатен йти на роботу, допомагати ближнім — ти вже молодець, тобі вже є за що себе похвалити. Будуйте нові сенси з невеликих досягнень, — каже Кристина Петриченко.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» опублікував цикл матеріалів з психологами, де ви можете знайти відповіді на питання, які не наважувалися поставити фахівцю. Також, на нашому сайті можна знайти контакти центрів, які надають безкоштовну психологічну допомогу.