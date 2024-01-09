Військові Полтавської окремої бригади тероборони отримали відзнаку від Головнокомандувача Збройних Сил

6 січня, у день Хрещення Господнього, військові Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони отримали Почесну відзнаку від Головнокомандувача Збройних Сил України — стрічку до Бойового Прапору частини «За участь в обороні України». Про це йдеться у телеграм-каналі бригади.
Відзнаки отримали також 112-та, 117-та і 119-та бригади ТрО.
Вручав відзнаки генерал-майор Анатолій Баргилевич, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ. Освятив стрічки до Бойових Прапорів офіцер капеланської служби Командування Сил ТрО ЗСУ, молодший лейтенант капеланської служби Андрій Апаров.
Отримання відзнаки прокоментував і командир 116 бригади полковник Максим Литвиненко:
Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці 144 батальйону Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони отримали державні нагороди.
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