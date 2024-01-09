Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Військові Полтавської окремої бригади тероборони отримали відзнаку від Головнокомандувача Збройних Сил

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 175

 

Бригада отримала стрічку до Бойового Прапору частини «За участь в обороні України»

6 січня, у день Хрещення Господнього, військові Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони отримали Почесну відзнаку від Головнокомандувача Збройних Сил України — стрічку до Бойового Прапору частини «За участь в обороні України». Про це йдеться у телеграм-каналі бригади.

Відзнаки отримали також 112-та, 117-та і 119-та бригади ТрО.

Вручав відзнаки генерал-майор Анатолій Баргилевич, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ. Освятив стрічки до Бойових Прапорів офіцер капеланської служби Командування Сил ТрО ЗСУ, молодший лейтенант капеланської служби Андрій Апаров.

— Територіальна оборона і, зокрема, бригади, які ми відзначаємо, є основною силою і підрозділами, які з честю і гідністю відстоювали нашу землю у боротьбі з ворогом, — зазначив Анатолій Баргилевич. 

Отримання відзнаки прокоментував і командир 116 бригади полковник Максим Литвиненко:

— Сьогодні 116 бригада продовжує виганяти ворога з нашої землі, приймала участь у боях на Сумщині, за що отримала почесну відзнаку. Зараз воїни бригади продовжують виконувати бойові завдання. Для мене велика честь очолювати бригаду, яка у повному складі вже рік стримує ворога на Донеччині.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці 144 батальйону Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони отримали державні нагороди.

2
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ТРО Медіа
Теги: Полтавщина війна 116 бригада ТрО нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх