Військові Полтавської окремої бригади тероборони отримали відзнаку від Головнокомандувача Збройних Сил

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6 січня, у день Хрещення Господнього, військові Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони отримали Почесну відзнаку від Головнокомандувача Збройних Сил України — стрічку до Бойового Прапору частини «За участь в обороні України». Про це йдеться у телеграм-каналі бригади.

Відзнаки отримали також 112-та, 117-та і 119-та бригади ТрО.

Вручав відзнаки генерал-майор Анатолій Баргилевич, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ. Освятив стрічки до Бойових Прапорів офіцер капеланської служби Командування Сил ТрО ЗСУ, молодший лейтенант капеланської служби Андрій Апаров.

— Територіальна оборона і, зокрема, бригади, які ми відзначаємо, є основною силою і підрозділами, які з честю і гідністю відстоювали нашу землю у боротьбі з ворогом, — зазначив Анатолій Баргилевич.

Отримання відзнаки прокоментував і командир 116 бригади полковник Максим Литвиненко:

— Сьогодні 116 бригада продовжує виганяти ворога з нашої землі, приймала участь у боях на Сумщині, за що отримала почесну відзнаку. Зараз воїни бригади продовжують виконувати бойові завдання. Для мене велика честь очолювати бригаду, яка у повному складі вже рік стримує ворога на Донеччині.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці 144 батальйону Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони отримали державні нагороди.