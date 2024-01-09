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За минулий рік на Полтавщині посадовці виписали штрафи на понад 1 млн грн за порушення у сфері реклами

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 127

 

Протягом 2023 року Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області перевірило 1790 рекламних матеріалів. Серед них виявили 223 порушення

Протягом 2023 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виписали штрафи на 1 мільйон 93 тисячі гривень за порушення у сфері реклами. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління.

Загалом перевірку пройшли 1790 рекламних матеріалів, з них 1215 об’єктів зовнішньої реклами, 342 об'єкти внутрішньої реклами; 160 матеріалів у друкованих засобах масової інформації та ще 73 — в інтернет мережі.

Проаналізувавши усі матеріали, спеціалісти побачили 223 порушення:

  • 155 — у сфері зовнішньої реклами; 
  • 47 — у сфері внутрішньої реклами; 
  • 7 — у друкованих засобах масової інформації; 
  • 14 — в інтернет мережі.

За результатами усіх перевірок посадовці склали 21 припис про усунення порушень.

Порушники уже сплатили понад пів мільйона гривень штрафів.

Найбільше порушень знайшли у рекламах:

  • про знижки цін на продукцію та розпродаж; 
  • лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації — без тексту «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я» та участь у рекламі працівників, зовнішній вигляд  яких імітує зовнішній вигляд лікарів; 
  • розповсюдження реклами не державною мовою.
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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко
Теги: Полтавщина Держпродспоживслужба реклама штрафи
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