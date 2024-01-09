За минулий рік на Полтавщині посадовці виписали штрафи на понад 1 млн грн за порушення у сфері реклами

Протягом 2023 року Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області перевірило 1790 рекламних матеріалів. Серед них виявили 223 порушення
Протягом 2023 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виписали штрафи на 1 мільйон 93 тисячі гривень за порушення у сфері реклами. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління.
Загалом перевірку пройшли 1790 рекламних матеріалів, з них 1215 об’єктів зовнішньої реклами, 342 об'єкти внутрішньої реклами; 160 матеріалів у друкованих засобах масової інформації та ще 73 — в інтернет мережі.
Проаналізувавши усі матеріали, спеціалісти побачили 223 порушення:
За результатами усіх перевірок посадовці склали 21 припис про усунення порушень.
Порушники уже сплатили понад пів мільйона гривень штрафів.
Найбільше порушень знайшли у рекламах:
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