У Полтаві 40 надзвичайників гасили пожежу зерносушарки

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 580

9 січня близько 6.00 у Полтаві горіла зерносушарка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними надзвичайників, пожежу локалізували о 6.45, а о 7.36 — ліквідували.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.

У вогні згоріла 1 тонна кукурудзи, також пошкоджений модуль зерносушарки.

Ліквідовували загоряння 40 рятувальників особового складу ДСНС, залучивши 6 пожежних машин.

Надзвичайники встановлюють причини та обставини пожежі.

Нагадаємо, нещодавно у селі під Кременчуком горіла лазня.