У Полтаві 40 надзвичайників гасили пожежу зерносушарки

9 січня близько 6.00 у Полтаві горіла зерносушарка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За даними надзвичайників, пожежу локалізували о 6.45, а о 7.36 — ліквідували.
Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.
У вогні згоріла 1 тонна кукурудзи, також пошкоджений модуль зерносушарки.
Ліквідовували загоряння 40 рятувальників особового складу ДСНС, залучивши 6 пожежних машин.
Надзвичайники встановлюють причини та обставини пожежі.
Нагадаємо, нещодавно у селі під Кременчуком горіла лазня.
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