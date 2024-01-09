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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві 40 надзвичайників гасили пожежу зерносушарки

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 580

 

Горіла кукурудза

9 січня близько 6.00 у Полтаві горіла зерносушарка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними надзвичайників, пожежу локалізували о 6.45, а о 7.36 — ліквідували. 

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.

 

У вогні згоріла 1 тонна кукурудзи, також пошкоджений модуль зерносушарки.

Ліквідовували загоряння 40 рятувальників особового складу ДСНС, залучивши 6 пожежних машин.

Надзвичайники встановлюють причини та обставини пожежі.

Нагадаємо, нещодавно у селі під Кременчуком горіла лазня.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: Полтава пожежа ДСНС
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