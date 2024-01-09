У художній галереї Кременчука відкриють виставки, які скасували минулого тижня

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10 січня у Кременчуцькій художній галереї відбудеться відкриття двох виставок — новорічних листівок психологині Тамари Оснач та творчих робіт Юлії та Ігоря Ульянових. Захід розпочнеться о 15.00.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив працівник галереї Володимир Скляр 9 січня.

Зазначимо, відкрити експозиції мали ще 5 січня, але за кілька годин до початку їх раптово скасували. В управлінні культури і туризму «Кременчуцькому Телеграфу» причини перенесення виставки не назвали.