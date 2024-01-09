У лікарні «Правобережна» планують зробити капітальний ремонт за 1,5 млн грн

У лікарні «Правобережна» планують зробити капітальний ремонт, вартість якого орієнтовно складатиме 1 млн 450 грн. Лікарня вже замовила послуги виготовлення тендерної документації за 145 тисяч гривень. Про це стало відомо з електронної системи закупівель Prozorro.
Вказано, що ремонтуватимуть гінекологічне відділення з операційним блоком. Зробити документ мали до 31 грудня 2023 року. Тендер на ремонт лікарня ще не оголосила.
Зазначимо, торік у червні на капітальний ремонт відділення лікарні «Правобережна» зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 10 млн грн.
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