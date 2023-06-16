У лікарні «Правобережна» відремонтують гінекологічне відділення

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 45

Нагадаємо, раніше Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» замовила розробку проєктно-кошторисної документації із встановлення сонячної електростанції на покрівлі лікарні.

Так, 16 червня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів зі стабілізаційного фонду громади. Сума склала 10 млн гривень.

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