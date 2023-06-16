У лікарні «Правобережна» відремонтують гінекологічне відділення

У гінекологічному відділенні лікарні «Правобережна» відремонтують гінекологічне відділення.
Так, 16 червня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів зі стабілізаційного фонду громади. Сума склала 10 млн гривень.
Нагадаємо, раніше Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» замовила розробку проєктно-кошторисної документації із встановлення сонячної електростанції на покрівлі лікарні.
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