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У лікарні «Правобережна» відремонтують гінекологічне відділення

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 45

З бюджету виділили 10 млн гривень

У гінекологічному відділенні лікарні «Правобережна» відремонтують гінекологічне відділення. 

Так, 16 червня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів зі стабілізаційного фонду громади. Сума склала 10 млн гривень. 

Нагадаємо, раніше Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» замовила розробку проєктно-кошторисної документації із встановлення сонячної електростанції на покрівлі лікарні.  

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: лікарня Правобережна гінекологічне відділення ремонт
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