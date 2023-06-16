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Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 132

 

Афіша заходів на 17 та 18 червня

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

17 червня, субота

11.00-18.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії № 2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

17.30 — у «Парку Миру» відбудеться благодійний виступ просто неба на підтримку ЗСУ — виступить рок-гурт LOCK DOWN з програмою «Крок до Перемоги!». Лунатимуть авторські пісні, а також рок-хіти гуртів і виконавців: Скрябін, Океан Ельзи, Калуш, Друга ріка, Без обмежень, Мотор’ролла, Скай, Антитіла, Козак Систем, Брати Гадюкіни, Тік, Сергій Міхалок, Сергій Бабкін, Гримить тощо.

19.00 — у Rocker Concert Pub відбудеться черговий благодійний концерт «Рок-Війна». Виступлять місцеві гурти СТРАТА, WЕЖА та P.I.O.R. Вхід — 150 грн.

18 червня, неділя

9.00 — у Міському палацу культури чи біля його неробочого фонтану (бульв. Українського відродження, 2) відбуваються щонедільні зібрання Кременчуцького міського клубу колекціонерів, а також Кременчуцького товариства філателістів. Тут можна обмінятися, придбати чи просто подивитися на значки й медалі, монети та купюри, марки та конверти, поштівки й фотографії, а також інший колекційний скарб.

11.00-18.00 — у читальній залі бібліотеки-філії № 2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16) триває виставка триптиха найбільшої вириванки в Україні «Живи та квітни, моя Україно!», яку створили вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» під керівництвом Дмитра Короля. Вхід вільний.

12.00 — настільна ігротека в читальній залі бібліотеки-філії № 5 на Раківці (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

12.00 — у бібліотеці-філії № 1 на Молодіжному (просп. Лесі Українки, 33) відбудеться захід для шанувальників індійської культури Indian dances «Магія в кожному русі». У яскравому вбранні різних штатів східної країни неповторні танцювальні номери чарівні дівчата зі студії індійського танцю «Натья Ратна» та артстудія східного танцю «Хабібі». Вхід вільний.

14.00 — в абонементі бібліотеци-філії № 2 (вул. Соборна, 11) відбудеться презентація нової книжки Світлани Тараторіної «Дім солі» видавництва Vivat. Ця книга — постапокаліптичне фентезі, де міцно переплелися динамічний сюжет, історія, альтернативне минуле і майбутнє, міфи й легенди Криму, персонажі з історичними й вигаданими іменами, та власні фантазії авторки, для якої Крим є рідним місцем, де вона виросла. Вхід вільний.

17.00 — у Міському палаці культури (бульв. Українського Відродження, 2) відбудеться звітний концерт «Щасливі люди» Народної вокальної студії «Натхнення».

Субота-неділя

14.00 та 17.00 — в районі Річкового вокзалу (вул. Університетська, 1А) Київський цирковий колектив «Вогник» державного підприємства «Дирекція пересувних циркових колективів України» показує програму «Вогник Незламності» (два останні дні). Квитки можна придбати в касі цирку та за посиланням.

Також у суботу й у неділю можна відвідати галереї:

10.00-16.00 — Кременчуцька міська художня галерея (вул. Коцюбинського, 4) біля Придніпровського парку. Вхід вільний:

10.00-17.00 — у Картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) на Раківці триває персональна виставка живопису та графіки Світлани Галки, художниці з Горішніх Плавнів. Представлені понад 60 робіт: пейзажі, портрети, натюрморти, тематичні. Вхід вільний.

Козельщина

17 червня, субота

9.00-18.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) працює безоплатний велопрокат. Усі охочі можуть оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.

Горішні Плавні

17 червня, субота

9.00-18.00 — у виставковій залі (просп. Героїв Дніпра, 40) триває виставка «Майстерні художників», присвячена пам’яті мистецтвознавиці Любові Брагілєвої. Представлені близько 60 робіт місцевих митців і художників з Кременчука. Вхід вільний.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: куди піти вихідні дозвілля концерт виставка МПК галерея бібліотека презентація танці благодійність анонс
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