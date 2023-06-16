Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 132

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

17 червня, субота

11.00-18.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії № 2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

17.30 — у «Парку Миру» відбудеться благодійний виступ просто неба на підтримку ЗСУ — виступить рок-гурт LOCK DOWN з програмою «Крок до Перемоги!». Лунатимуть авторські пісні, а також рок-хіти гуртів і виконавців: Скрябін, Океан Ельзи, Калуш, Друга ріка, Без обмежень, Мотор’ролла, Скай, Антитіла, Козак Систем, Брати Гадюкіни, Тік, Сергій Міхалок, Сергій Бабкін, Гримить тощо.

19.00 — у Rocker Concert Pub відбудеться черговий благодійний концерт «Рок-Війна». Виступлять місцеві гурти СТРАТА, WЕЖА та P.I.O.R. Вхід — 150 грн.

18 червня, неділя

9.00 — у Міському палацу культури чи біля його неробочого фонтану (бульв. Українського відродження, 2) відбуваються щонедільні зібрання Кременчуцького міського клубу колекціонерів, а також Кременчуцького товариства філателістів. Тут можна обмінятися, придбати чи просто подивитися на значки й медалі, монети та купюри, марки та конверти, поштівки й фотографії, а також інший колекційний скарб.

11.00-18.00 — у читальній залі бібліотеки-філії № 2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16) триває виставка триптиха найбільшої вириванки в Україні «Живи та квітни, моя Україно!», яку створили вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» під керівництвом Дмитра Короля. Вхід вільний.

12.00 — настільна ігротека в читальній залі бібліотеки-філії № 5 на Раківці (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

12.00 — у бібліотеці-філії № 1 на Молодіжному (просп. Лесі Українки, 33) відбудеться захід для шанувальників індійської культури Indian dances «Магія в кожному русі». У яскравому вбранні різних штатів східної країни неповторні танцювальні номери чарівні дівчата зі студії індійського танцю «Натья Ратна» та артстудія східного танцю «Хабібі». Вхід вільний.

14.00 — в абонементі бібліотеци-філії № 2 (вул. Соборна, 11) відбудеться презентація нової книжки Світлани Тараторіної «Дім солі» видавництва Vivat. Ця книга — постапокаліптичне фентезі, де міцно переплелися динамічний сюжет, історія, альтернативне минуле і майбутнє, міфи й легенди Криму, персонажі з історичними й вигаданими іменами, та власні фантазії авторки, для якої Крим є рідним місцем, де вона виросла. Вхід вільний.

17.00 — у Міському палаці культури (бульв. Українського Відродження, 2) відбудеться звітний концерт «Щасливі люди» Народної вокальної студії «Натхнення».

Субота-неділя

14.00 та 17.00 — в районі Річкового вокзалу (вул. Університетська, 1А) Київський цирковий колектив «Вогник» державного підприємства «Дирекція пересувних циркових колективів України» показує програму «Вогник Незламності» (два останні дні). Квитки можна придбати в касі цирку та за посиланням. Також у суботу й у неділю можна відвідати галереї:

10.00-16.00 — Кременчуцька міська художня галерея (вул. Коцюбинського, 4) біля Придніпровського парку. Вхід вільний:

10.00-17.00 — у Картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) на Раківці триває персональна виставка живопису та графіки Світлани Галки, художниці з Горішніх Плавнів. Представлені понад 60 робіт: пейзажі, портрети, натюрморти, тематичні. Вхід вільний.

Козельщина

17 червня, субота

9.00-18.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) працює безоплатний велопрокат. Усі охочі можуть оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.

Горішні Плавні

17 червня, субота

9.00-18.00 — у виставковій залі (просп. Героїв Дніпра, 40) триває виставка «Майстерні художників», присвячена пам’яті мистецтвознавиці Любові Брагілєвої. Представлені близько 60 робіт місцевих митців і художників з Кременчука. Вхід вільний.