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18 червня у Кременчуці презентуватимуть постапокаліптичне фентезі «Дім солі» Світлани Тараторіної

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 136

 

Це захопливе чтиво, написане в жанрі постапокаліптичної фантастики і засноване на історії, міфах та легендах Криму

18 червня у бібліотеці на вулиці Соборній відбудеться презентація роману Світлани Тараторіної «Дім солі» видавництва Vivat. Про це йдеться на сайті Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дорослих.

Ця книга — постапокаліптичне фентезі, де міцно переплелися динамічний сюжет, історія, альтернативне минуле і майбутнє, міфи та легенди Криму, персонажі з історичними й вигаданими іменами та власні фантазії авторки, для якої Крим є рідним місцем, де вона виросла.

Події фентезі відбуваються на колись квітучому, перетвореному на попіл, півострові Кіммерик. Які саме — запрошуємо дізнатися з перших уст. Світлана Тараторіна — цікавий співрозмовник, письменниця, журналістка, PR-менеджерка, має кілька літературних відзнак.

У книжці «Дім солі» немає топоніма Крим і більшість географічних назв у тексті взято з мапи Криму, яка існувала до депортації кримських татар у 1944 році. Герої проходять випробування нищівною правдою, що виявляється страшнішою за гарячий всезнищенний суєр. Солоні гранули на руках древніх богів розказують свою історію, історію спопелілого світу…

Під час заходу ви дізнаєтеся:

  • які реальні історичні факти стали прототипами подій у романі;
  • з якими міфами російської пропаганди довелося працювати, щоб віднайти реальну історію Криму;
  • як література допомагає впоратися з реальністю.

Коли: 18 червня о 14.00.

Де: бібліотека, філія № 2 на вулиці Соборній, 11 (абонемент).

Вхід вільний. Контактна особа: провідний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Аліна Анатоліївна Василевська, тел. робочий — 0987910213.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: презентація книга бібліотека Бібліотека на Соборній письменниця
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