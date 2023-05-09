12 травня у Кременчуці відкриється виставка Світлани Галки «Повернення до себе»

12 травня о 13.00 в картинній галереї Наталії Юзефович відкриється персональна виставка живопису і графіки художниці з Горішніх Плавнів Світлани Галки.
«Повернення до себе» – перша персональна виставка мисткині, на якій представлено понад 60 робіт. У творчому доробку художниці пейзажі, портрети, натюрморти, тематичні роботи.
Вхід вільний. Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.
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