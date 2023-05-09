Як зберегти подаровані троянди свіжими та красивими
Сьогодні, 16:02
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Троянди - це одні з найпопулярніших і найелегантніших квітів, які часто дарують як знак любові, поваги або подяки. Але як зробити так, щоб троянди довше стояли й не в’янули?
Ось деякі прості поради, які допоможуть вам продовжити життя трояндам і насолоджуватися їхньою красою.
Правильно обробляйте троянди
Перший крок — це правильно обробити троянди перед тим, як поставити їх у вазу.
Для цього слід:
- відрізати кінці стебел на косий кут під проточною водою або в глибокому посуді з водою. Це допоможе запобігти утворенню повітряних бульбашок у стеблах, які перешкоджають поглинанню води рослиною.
- видалити всі листки та шипи з нижньої частини стебла, щоб вони не опинялися у воді. Це запобігне розвитку бактерій та гнилі, які можуть погіршити стан троянд.
- додати до води спеціальний консервант для квітів (який можна купити у магазині квітів) або домашній засіб, наприклад, цукор, лимонна кислота або аспірин. Це допоможе підтримати кислотно-лужний баланс води та зберегти свіжість троянд.
- поставте вазу з трояндами в прохолодне і затінене місце, подалі від прямих сонячних променів, опалювальних приладів та фруктів. Це допоможе уникнути перегрівання, висихання троянд.
Регулярно доглядайте за трояндами
Другий крок — це регулярний догляд за трояндами, щоб вони довше стояли й не в’янули.
Для цього:
- змінюйте воду у вазі щодня або через день, додаючи свіжий консервант або домашній засіб.
- обрізайте кінці стебел кожного разу, коли змінюєте воду, щоб покращити їхнє поглинання вологи.
- видаляйте всі зав’ялі або пошкоджені пелюстки, листки та шипи.
Використовуйте хитрощі для збереження троянд
Третій крок — це використовувати деякі хитрощі, які допоможуть зберегти троянди.
Ось деякі з них:
- якщо троянди почали в’янути, допоможе гаряча вода. Спочатку слід підрізати стебла на 2-3 см, а потім поставити букет у дуже гарячу воду. Температура води має бути такою, щоб якщо ви опустите в неї палець, то змогли витримати. Такі процедури мають тривати не довше 10 хвилин.
- Щоб троянди довше стояли, на ніч їх можна відправляти у «плавання», тобто поміщати у ванну з прохолодною водою. Бутони при цьому повинні бути на поверхні води.
Автор: Анастасія ДЖАБЕР
Джерело фото: litynsad.com.ua
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