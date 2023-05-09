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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Як зберегти подаровані троянди свіжими та красивими

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 0

 

Троянди - це одні з найпопулярніших і найелегантніших квітів, які часто дарують як знак любові, поваги або подяки. Але як зробити так, щоб троянди довше стояли й не в’янули?

Ось деякі прості поради, які допоможуть вам продовжити життя трояндам і насолоджуватися їхньою красою.

Правильно обробляйте троянди

Перший крок — це правильно обробити троянди перед тим, як поставити їх у вазу.

Для цього слід:

  • відрізати кінці стебел на косий кут під проточною водою або в глибокому посуді з водою. Це допоможе запобігти утворенню повітряних бульбашок у стеблах, які перешкоджають поглинанню води рослиною.
  • видалити всі листки та шипи з нижньої частини стебла, щоб вони не опинялися у воді. Це запобігне розвитку бактерій та гнилі, які можуть погіршити стан троянд.
  • додати до води спеціальний консервант для квітів (який можна купити у магазині квітів) або домашній засіб, наприклад, цукор, лимонна кислота або аспірин. Це допоможе підтримати кислотно-лужний баланс води та зберегти свіжість троянд.
  • поставте вазу з трояндами в прохолодне і затінене місце, подалі від прямих сонячних променів, опалювальних приладів та фруктів. Це допоможе уникнути перегрівання, висихання троянд.

Регулярно доглядайте за трояндами

Другий крок — це регулярний догляд за трояндами, щоб вони довше стояли й не в’янули.

Для цього:

  • змінюйте воду у вазі щодня або через день, додаючи свіжий консервант або домашній засіб.
  • обрізайте кінці стебел кожного разу, коли змінюєте воду, щоб покращити їхнє поглинання вологи.
  • видаляйте всі зав’ялі або пошкоджені пелюстки, листки та шипи.

Використовуйте хитрощі для збереження троянд

Третій крок — це використовувати деякі хитрощі, які допоможуть зберегти троянди.

Ось деякі з них:

  • якщо троянди почали в’янути, допоможе гаряча вода. Спочатку слід підрізати стебла на 2-3 см, а потім поставити букет у дуже гарячу воду. Температура води має бути такою, щоб якщо ви опустите в неї палець, то змогли витримати. Такі процедури мають тривати не довше 10 хвилин.
  • Щоб троянди довше стояли, на ніч їх можна відправляти у «плавання», тобто поміщати у ванну з прохолодною водою. Бутони при цьому повинні бути на поверхні води.
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Автор: Анастасія ДЖАБЕР Джерело фото: litynsad.com.ua
Теги: троянди Для Дому і Сім'ї поради для дому
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