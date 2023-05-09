Полтавський госпітальний округ і маршрути пацієнтів: які зміни чекають на систему охорони здоров'я області

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 175

На Полтавщині триває реформування галузі охорони здоров’я. Проєкти спроможної мережі та плану розвитку Полтавського госпітального округу на 2023-2025 роки передали на розгляд Міністерства охорони здоров'я України.

Про це говорили на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації.

- Вже майже два місяці працюємо над формуванням спроможної мережі лікарняних закладів. Подали проєкт Стратегії розвитку госпітального округу на погодження до МОЗ України, чекаємо погодження від міністерства, щоб розпочати процес затвердження, – зазначив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Яким попередньо має бути Полтавський госпітальний округ

Робоча група щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я Полтавського госпітального округу попередньо визначила надкластерні, кластерні, загальні й інші види лікарень.

На сьогодні в Полтавському госпітальному окрузі планують створити:

7 надкластерних закладів та/або об’єднань лікарень, що надаватимуть високоспеціалізовану меддопомогу населенню всієї області;

7 кластерних багатопрофільних і спеціалізованих лікарень;

12 загальних лікарень;

15 інших закладів із переважно стаціонарними послугами загальної терапії.

Передбачається, що деякі медзаклади потребуватимуть розвитку та розширення амбулаторної допомоги зі збереженням терапевтичних стаціонарних послуг, а частина поступово змінить свої функції виключно на хоспіси та будинки сестринського догляду.

- У проєкті плану розвитку спроможної мережі госпітального округу та планах лікарень розписані медичні послуги, які отримуватимуть пацієнти, де необхідно посилити матеріально-технічну базу, - розповів директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак.

Маршрути пацієнтів

У межах Полтавського госпітального округу сформовані «маршрути пацієнтів», шляхи транспортування бригадами екстреної медичної допомоги пацієнтів за пріоритетними напрямками:

з гострим коронарним синдромом;

з гострим мозковим інсультом;

при пологах;

з гострою хірургічною патологією;

з травматичними ушкодженнями;

з гострою гінекологічною патологією;

з інфекційною патологією;

з гострими психічними розладами;

пацієнтів дитячого віку.

Раніше ми писали, що на Полтавщині працюють над створенням спроможної мережі закладів охорони здоров'я.