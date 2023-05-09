Полтавський госпітальний округ і маршрути пацієнтів: які зміни чекають на систему охорони здоров'я області

Проєкт Стратегії розвитку госпітального округу чекає на погодження МОЗ України
На Полтавщині триває реформування галузі охорони здоров’я. Проєкти спроможної мережі та плану розвитку Полтавського госпітального округу на 2023-2025 роки передали на розгляд Міністерства охорони здоров'я України.
Про це говорили на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації.
- Вже майже два місяці працюємо над формуванням спроможної мережі лікарняних закладів. Подали проєкт Стратегії розвитку госпітального округу на погодження до МОЗ України, чекаємо погодження від міністерства, щоб розпочати процес затвердження, – зазначив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Яким попередньо має бути Полтавський госпітальний округ
Робоча група щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я Полтавського госпітального округу попередньо визначила надкластерні, кластерні, загальні й інші види лікарень.
На сьогодні в Полтавському госпітальному окрузі планують створити:
- 7 надкластерних закладів та/або об’єднань лікарень, що надаватимуть високоспеціалізовану меддопомогу населенню всієї області;
- 7 кластерних багатопрофільних і спеціалізованих лікарень;
- 12 загальних лікарень;
- 15 інших закладів із переважно стаціонарними послугами загальної терапії.
Передбачається, що деякі медзаклади потребуватимуть розвитку та розширення амбулаторної допомоги зі збереженням терапевтичних стаціонарних послуг, а частина поступово змінить свої функції виключно на хоспіси та будинки сестринського догляду.
- У проєкті плану розвитку спроможної мережі госпітального округу та планах лікарень розписані медичні послуги, які отримуватимуть пацієнти, де необхідно посилити матеріально-технічну базу, - розповів директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак.
Маршрути пацієнтів
У межах Полтавського госпітального округу сформовані «маршрути пацієнтів», шляхи транспортування бригадами екстреної медичної допомоги пацієнтів за пріоритетними напрямками:
- з гострим коронарним синдромом;
- з гострим мозковим інсультом;
- при пологах;
- з гострою хірургічною патологією;
- з травматичними ушкодженнями;
- з гострою гінекологічною патологією;
- з інфекційною патологією;
- з гострими психічними розладами;
- пацієнтів дитячого віку.
Раніше ми писали, що на Полтавщині працюють над створенням спроможної мережі закладів охорони здоров'я.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація