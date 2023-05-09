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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

Полтавський госпітальний округ і маршрути пацієнтів: які зміни чекають на систему охорони здоров'я області

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 175

 

Проєкт Стратегії розвитку госпітального округу чекає на погодження МОЗ України

На Полтавщині триває реформування галузі охорони здоров’я. Проєкти спроможної мережі та плану розвитку Полтавського госпітального округу на 2023-2025 роки передали на розгляд Міністерства охорони здоров'я України.

Про це говорили на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації.

- Вже майже два місяці працюємо над формуванням спроможної мережі лікарняних закладів. Подали проєкт Стратегії розвитку госпітального округу на погодження до МОЗ України, чекаємо погодження від міністерства, щоб розпочати процес затвердження, – зазначив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Яким попередньо має бути Полтавський госпітальний округ

Робоча група щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я Полтавського госпітального округу попередньо визначила надкластерні, кластерні, загальні й інші види лікарень.

На сьогодні в Полтавському госпітальному окрузі планують створити:

  • 7 надкластерних закладів та/або об’єднань лікарень, що надаватимуть високоспеціалізовану меддопомогу населенню всієї області;
  • 7 кластерних багатопрофільних і спеціалізованих лікарень;
  • 12 загальних лікарень;
  • 15 інших закладів із переважно стаціонарними послугами загальної терапії.

Передбачається, що деякі медзаклади потребуватимуть розвитку та розширення амбулаторної допомоги зі збереженням терапевтичних стаціонарних послуг, а частина поступово змінить свої функції виключно на хоспіси та будинки сестринського догляду.

- У проєкті плану розвитку спроможної мережі госпітального округу та планах лікарень розписані медичні послуги, які отримуватимуть пацієнти, де необхідно посилити матеріально-технічну базу, - розповів директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак.

Маршрути пацієнтів

У межах Полтавського госпітального округу сформовані «маршрути пацієнтів», шляхи транспортування бригадами екстреної медичної допомоги пацієнтів за пріоритетними напрямками:

  • з гострим коронарним синдромом;
  • з гострим мозковим інсультом;
  • при пологах;
  • з гострою хірургічною патологією;
  • з травматичними ушкодженнями;
  • з гострою гінекологічною патологією;
  • з інфекційною патологією;
  • з гострими психічними розладами;
  • пацієнтів дитячого віку.

Раніше ми писали, що на Полтавщині працюють над створенням спроможної мережі закладів охорони здоров'я.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: медична реформа госпітальні округи кластерні лікарні Полтавський госпітальний округ загальні лікарні апаратна нарада Полтавська ОВА
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