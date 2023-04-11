Наразі формується план розвитку Полтавського госпітального округу, який охоплює всю область. Менше ніж за місяць цей документ мають подати для погодження в Міністерство охорони здоров’я
На Полтавщині працюють над створенням спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Вона охопить заклади первинної ланки, екстреної та спеціалізованої медичної допомоги. Це надкластерні, кластерні, загальні та інші лікарні. Про це під час апаратної наради повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Минулого тижня провели засідання робочої групи, у якій взяли участь представники всіх лікарень.
Обласні військові адміністрації впродовж 2 місяців мають подати на затвердження в МОЗ власне бачення плану госпітального округу та формування спроможної мережі з урахуванням розвитку закладів первинної медичної допомоги та пунктів базування екстреної медичної допомоги.
Разом зі спроможною мережею медзакладів кожна область має подати план розвитку госпітального округу, який буде переглядатися раз на 3 роки. Це та дорожня карта з чітко визначеними кроками, за якою розвиватиметься госпітальний округ.
За словами Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, саме через третій, так званий інфраструктурний, етап медичної реформи в Україні намагаються реалізувати досягнення трьох ключових індикаторів — забезпечення доступності, якості та безоплатності медичної допомоги для українців. Нові підходи до госпітального планування дозволять також визначати й пріоритети для післявоєнного відновлення системи охорони здоров’я. Плани розвитку та модернізації кожної лікарні в спроможній мережі будуть зрозумілими кожному: пацієнту, керівнику, власнику, НСЗУ та міністерству.
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