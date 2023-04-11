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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині працюють над створенням спроможної мережі закладів охорони здоров'я

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 106

 

Наразі формується план розвитку Полтавського госпітального округу, який охоплює всю область. Менше ніж за місяць цей документ мають подати для погодження в Міністерство охорони здоров’я

На Полтавщині працюють над створенням спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Вона охопить заклади первинної ланки, екстреної та спеціалізованої медичної допомоги. Це надкластерні, кластерні, загальні та інші лікарні. Про це під час апаратної наради повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Минулого тижня провели засідання робочої групи, у якій взяли участь представники всіх лікарень.

- Більшість медзакладів вже підготували Плани розвитку. Ще кілька мають їх завершити. Ці документи необхідно напрацювати на майбутнє. Зокрема такі питання, як розширення спектра послуг, посилення кадрового потенціалу, розподіл фінансових ресурсів, модернізація закладів до європейських стандартів. Обговорили об'єднання тих чи інших лікарень у громадах, а також розглянули питання обласних закладів, - розповів очільник ПОВА.

 

Навіщо це робиться

Обласні військові адміністрації впродовж 2 місяців мають подати на затвердження в МОЗ власне бачення плану госпітального округу та формування спроможної мережі з урахуванням розвитку закладів первинної медичної допомоги та пунктів базування екстреної медичної допомоги.

Разом зі спроможною мережею медзакладів кожна область має подати план розвитку госпітального округу, який буде переглядатися раз на 3 роки. Це та дорожня карта з чітко визначеними кроками, за якою розвиватиметься госпітальний округ.

За словами Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, саме через третій, так званий інфраструктурний, етап медичної реформи в Україні намагаються реалізувати досягнення трьох ключових індикаторів — забезпечення доступності, якості та безоплатності медичної допомоги для українців. Нові підходи до госпітального планування дозволять також визначати й пріоритети для післявоєнного відновлення системи охорони здоров’я. Плани розвитку та модернізації кожної лікарні в спроможній мережі будуть зрозумілими кожному: пацієнту, керівнику, власнику, НСЗУ та міністерству.

- Ми всі працюватимемо задля того, щоб лікарні спроможної мережі стали лікарнями зі знаком якості. Потрапляючи в них, пацієнт зможе бути впевнений, що його доставили саме в той медзаклад, який відповідає його стану та хворобі, що в лікарні є необхідні фахівці та обладнання, аби надати йому якісну медичну допомогу. Не буде ситуацій (як часто трапляється зараз), коли пацієнт з інфарктом або інсультом потрапляє в лікарню, де не використовуються сучасні методи лікування, наприклад, тромболізис, бо немає фахівців, чи тромбоекстракцію, бо відсутнє необхідне обладнання, або ж фахівці недостатньо кваліфіковані для проведення таких процедур, - наголосив міністр.

Раніше ми писали, як кременчужанам купувати рецептурні ліки для тварин.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: медична реформа медичні заклади Полтавська ОВА МОЗ Віктор Ляшко
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