Подешевшало майже все пальне, але лише в одного оператора: ціни на АЗС Полтавщини 11 квітня

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На заправках одного з операторів ринку на Полтавщині ціни знизились одразу на 3 гривні на усі види пального, окрім газу

У вівторок, 11 квітня, ціни на бензин та дизельне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини знизились, але лише в одного з операторів ринку. Зате одразу на 3 гривні у порівнянні з цінами минулого дня! Вартість автогазу на АЗС області не змінилася. У жодного оператора пальне сьогодні не подорожчало, але експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 11.04.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,99 -0,38 -0,776% Бензин А-95 47,06 -0,43 -0,903% Бензин А-92 44,47 -1,00 -2,200% Дизельне пальне 46,69 -0,33 -0,709% Газ автомобільний 21,76 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 11.04.2023 р.