Як кременчужанам купувати рецептурні ліки для тварин

Розповідаємо, чи потрібно власникам хатніх тварин брати рецепти на ліки, які вони купують у звичайних аптеках
Від початку квітня в Україні для придбання рецептурних препаратів, які відпускались за паперовим рецептом, додався ще й електронний рецепт. Це нововведення викликало чимало питань та обурення серед власників домашніх тварин, які звикли купувати ліки для своїх домашніх улюбленців у звичайних аптеках для людей.
Однак, за інформацією Міністерства охорони здоров'я України, із впровадженням е-рецепта перелік рецептурних ліків залишився незмінним. Тому жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається.
Така можливість передбачена та регулюється п. 5 «Порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів», затвердженого Наказом МОЗ України від 19 липня 2005 № 360 (зі змінами).
Принагідно нагадуємо, що згідно з «Правилами виписування та видачі рецептів на ветеринарні препарати», установленими Наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 3 червня 2008 №97, встановлено вимоги до форми та оформлення рецептів на ветеринарні препарати.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у декількох ветеринарів з Кременчука та району щодо того, чи змінилося з 1 квітня щось у їхній роботі щодо виписування рецептів на ліки для тварин.
Це підтвердили й інші ветеринари та працівники зоокрамниць.
Примітно, що державної ветеринарної аптеки на території Кременчука немає. За словами очільника Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини Юрія Сливки, рецептів на ліки його заклад також не виписує.
З огляду на вищезазначене, причин для занепокоєння у власників тварин немає.
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