У Полтаві демонтують пам'ятники Пушкіну, Зигіну та Ватутіну

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7 квітня у Полтаві місцеві депутати погодили рішення про перенесення пам’ятника Олександру Пушкіну та демонтаж пам’ятників Миколі Ватутіну та Олексію Зигіну. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

За інформацією «Суспільне Полтава», рішення щодо демонтажу трьох пам’ятників підтримали 26 обранців із 28 присутніх. Проєкт рішення під час сесії запропонувала внести до порядку денного депутатка від фракції «Європейська солідарність» Юлія Городчаніна.

Пам'ятники неодноразово обливали фарбою. На них написано - 317 XIII - офіційний номер Закону про декомунізацію від 2015 року.

- Вітаю рішення депутатів Полтавської міської ради демонтувати пам’ятники радянським генералам Зигіну, Ватутіну і поету Пушкіну. Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити. В Полтаві процес очищення простору від російських та радянських символів проходить дискусійно. Але сподіваємось, що зрештою він зрушиться з місця та піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам'ятниках, присвяченим Петру І, - заявив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Раніше ми писали, що у Полтаві з фасаду вокзалу демонтували герб СРСР, однак з фасаду будівлі «Укртелекому» в Кременчуці зникнуть серп і молот не раніше у весняно-літнього періоду 2023 року.