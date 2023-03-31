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Коли з фасаду будівлі «Укртелекому» в Кременчуці зникнуть серп і молот

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 79

  

В акціонерному товаристві відповіли стосовно демонтажу радянської пропагандистської ліпнини

Питання демонтажу комуністичної символіки на фасаді будівлі АТ «Укртелеком» у Кременчуці буде вирішене у весняно-літній період цього року після погодження з місцевими органами містобудування й архітектури змін до зовнішнього вигляду цього об'єкту архітектури та внесення змін до паспорта опорядження фасаду.

Про це свідчить відповідь АТ «Укртелеком» жителю Кременчука Дмитру Самойленку, який у вересні 2022 року звертався до Урядового контактного центру щодо демонтажу комуністичної символіки на фасаді будинку по вул. Соборній, 17.

Ще минулого року звернувся на рахунок демонтажу комуністичної символіки на фасаді будівлі АТ "УКРТЕЛЕКОМ" по вул. Соборній. Центральна вулиця міста і майорять «серп та молот», написав Дмитро Самойленко на своїй facebook-сторінці.

За підписом директора Харківської філії АТ «Укртелеком» Валентина Харицького Полтавська філія повідомила:

«У своїй діяльності АТ «Укртелеком» завжди дотримувалось та дотримується норм чинного законодавства, в тому числі й вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Разом з тим, демонтаж символіки, що розташована на фасаді будівлі, необхідно виконувати з дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної, архітектурної діяльності, а також встановлених будівельних норм.

Так, реконструкція фасадів будинків та споруд виконується на підставі проєктної документації, розробленої в установленому порядку, з урахуванням вимог до будинку або споруди, щодо їх призначення та відповідно до паспорта фасаду. Внесення будь-яких змін до зовнішнього вигляду об'єкта архітектури можливо за умови внесення змін до паспорта опорядження фасаду та погодження таких змін з місцевими органами містобудування та архітектури.

Крім того, оскільки оптимальною температурою для виконання фасадних робіт с температура від +5°C, виконання таких робіт у зимовий період не вбачається можливим.

З огляду на викладене, питання демонтажу комуністичної символіки на фасаді будівлі АТ «Укртелеком» по вул. Соборній, 17 у м. Кременчук буде вирішене у весняно-літній період 2023 року після погодження змін до зовнішнього вигляду об'єкта архітектури з місцевими органами містобудування та архітектури та внесення змін до паспорта опорядження фасаду».

Офіційні відповіді Кременчуцької міської ради та АТ «Укртелеком»

 

 


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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: декомунізація Укртелеком серп і молот відповідь Урядовий контактний центр
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