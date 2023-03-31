Коли з фасаду будівлі «Укртелекому» в Кременчуці зникнуть серп і молот

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 79

Питання демонтажу комуністичної символіки на фасаді будівлі АТ «Укртелеком» у Кременчуці буде вирішене у весняно-літній період цього року після погодження з місцевими органами містобудування й архітектури змін до зовнішнього вигляду цього об'єкту архітектури та внесення змін до паспорта опорядження фасаду.

Про це свідчить відповідь АТ «Укртелеком» жителю Кременчука Дмитру Самойленку, який у вересні 2022 року звертався до Урядового контактного центру щодо демонтажу комуністичної символіки на фасаді будинку по вул. Соборній, 17.

— Ще минулого року звернувся на рахунок демонтажу комуністичної символіки на фасаді будівлі АТ "УКРТЕЛЕКОМ" по вул. Соборній. Центральна вулиця міста і майорять «серп та молот», — Ще минулого року звернувся на рахунок демонтажу комуністичної символіки на фасаді будівлі АТ "УКРТЕЛЕКОМ" по вул. Соборній. Центральна вулиця міста і майорять «серп та молот», написав Дмитро Самойленко на своїй facebook-сторінці.

За підписом директора Харківської філії АТ «Укртелеком» Валентина Харицького Полтавська філія повідомила:

«У своїй діяльності АТ «Укртелеком» завжди дотримувалось та дотримується норм чинного законодавства, в тому числі й вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Разом з тим, демонтаж символіки, що розташована на фасаді будівлі, необхідно виконувати з дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної, архітектурної діяльності, а також встановлених будівельних норм.

Так, реконструкція фасадів будинків та споруд виконується на підставі проєктної документації, розробленої в установленому порядку, з урахуванням вимог до будинку або споруди, щодо їх призначення та відповідно до паспорта фасаду. Внесення будь-яких змін до зовнішнього вигляду об'єкта архітектури можливо за умови внесення змін до паспорта опорядження фасаду та погодження таких змін з місцевими органами містобудування та архітектури.

Крім того, оскільки оптимальною температурою для виконання фасадних робіт с температура від +5°C, виконання таких робіт у зимовий період не вбачається можливим.

З огляду на викладене, питання демонтажу комуністичної символіки на фасаді будівлі АТ «Укртелеком» по вул. Соборній, 17 у м. Кременчук буде вирішене у весняно-літній період 2023 року після погодження змін до зовнішнього вигляду об'єкта архітектури з місцевими органами містобудування та архітектури та внесення змін до паспорта опорядження фасаду».

Офіційні відповіді Кременчуцької міської ради та АТ «Укртелеком»



