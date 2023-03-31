За грушу 11 тисяч гривень: Кременчук озеленять на 2,4 млн грн під час війни

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 898 Коментарів: 1

Таку суму витратить КП «Благоустрій Кременчука» на дерева та квіти. Більшість товарів купують в улюбленої фірми «Голландські троянди», яка належить ексвіцемеру Кременчука. Без переплати не обійшлося

Цьогоріч озеленення Кременчука коштуватиме 2,4 мільйона гривень. Більш точну суму можна буде назвати, коли завершиться тендер на квіти від КП «Благоустрій Кременчука», яке купує розсадницьку продукцію для висадки в місті. На даний час у Prozorro є інформація про три закупівлі саджанців та квітів, які висадять (і за які КП заплатить) у 2023 році:

Дерева віком до одного року (19 штук тополі чорної). Договір з ФОП Губа на суму 99 900 грн. Прямий договір на допорогову суму уклали 6 грудня 2022 року, відтак його дію продовжили до кінця 2023 року.

Дерева, кущі (22 найменування, 354 штуки). Договір з ТОВ «Голландські троянди» на суму 1 млн 920 тис. грн.

Однорічні квіти (11 найменувань, 14 500 штук). Очікувана вартість закупівлі 350 тисяч гривень, аукціон призначений на 3 квітня.

Почому дерева та кущі?

Замовник (КП «Благоустрій Кременчука») уклав угоду ціною 1 млн 920 тис. грн за результатами відкритих торгів з особливостями. Відповідно до додаткової угоди, 1 млн 675 тис. грн — це бюджетні кошти, 245 тис. грн — це кошти підприємства.

У ТОВ «Голландські троянди», яке отримало підряд на поставку дерев та кущів, конкурентів на цьому тендері не було. Річ у тім, що відкриті торги з особливостями можуть відбутися, навіть якщо пропозицію подає один учасник. Адже під час воєнного стану уряд (постановою №1178) спростив порядок проведення закупівель.

Пропозиція ТОВ «Голландські троянди» на 80 тис. грн менша за очікувану вартість закупівлі, визначену замовником — 2 млн грн. Чи є це реальною економією? Подивимося, почому купили дерева та кущі. Ось специфікація до договору, розміщеного у Prozorro.

«Дорого-багато»: порівнюємо ціни

Ми порівняли ціни на аналогічну продукцію у Prozorro та в інтернет-магазинах. При цьому враховували технічні вимоги тендерної документації. Вона пояснює те, чому дерева однієї породи (навіть у цьому прайсі) коштують по-різному. Ціна залежить від висоти саджанця, товщини стовбура, вимог до кореневої системи. КП «Благоустрій Кременчука» склало тендерну документацію «по багатому», тобто замовило саджанці-крупноміри висотою, переважно від 2, а то й від 3,5 метрів, з грудкою землі або у контейнерах. Чим вище дерево, чим більша коренева система, тим воно дорожче.

Технічні вимоги до тендерної документації можна завантажити тут.

dodatok-4-tehnichni-vimogi-2-mln.pdf [333,81 Kb] (cкачиваний: 0)

Декоративна груша «Каллері Шантеклер» (висотою 3,5-4 м) за 11 175 гривень за штуку цьогоріч є найкоштовнішою. Таких КП «Благоустрій Кременчука» купило дві. Такі ж два саджанці у менших контейнерах (тобто з меншою кореневою системою) — по 9 790 грн за штуку. Цін на повні аналоги товару (за всіма параметрами) ми не знайшли. Та схожий товар в одному з інтернет-магазинів (висота 3-3,5 м) є за ціною 4 600 грн. На одній груші Кременчук переплачує вдвічі.





Клен гостролистий «Друммонді» (висотою 3,5-4 м, контейнер не менше 35) обійдеться у 8680 грн за штуку. На інтернет-сайтах цей вид кленів (висотою 3-4 м) на початку весни можна було знайти й по 4 700 грн, наразі за такою ціною товар розкупили. Майже аналогічний клен у Львівській області (у контейнері 40) наявний за ціною 7 920 грн за штуку, що на 760 грн дешевше. Переплата на 40 кленах складе щонайменше 24 800 грн. (Це якщо рахувати вартість доставки одного дерева по 140 грн, за найвищим тарифом «Нової пошти» на посилку).

Сакуру «Канзан» (висотою 2,5-3 м, стовбур 12-14 см) у Кременчуці купили по 8 279 грн за штуку. Аналогічні за характеристиками саджанці в Києві купили дорожче, по 8 700 грн за штуку. Проте є й інший приклад: у м. Ямпіль замовили багато різного товару усього на 22 835 грн, у в тому числі 15 сакур «Канзан». На жаль, ми не бачимо специфікації товару і не можемо назвати ні точну ціну, ні висоту дерев.

Тополі чорні «Італіка» купили за ціною від 5 000 до 8 000 грн за штуку. Відповідно до специфікації, йдеться про різний обхват стовбура дерев: від 16-18 см до 35-40 см. Так, дерева зі стовбуром 25-30 см купили по 7 800 грн за штуку. На цей раз комунальне підприємство переплатить по 2 400 грн за штуку порівняно зі своєю ж закупівлею у грудні 2022 року. Аналогічні (судячи з обхвату стовбура) саджанці у ФОПа коштували 5 400 грн за штуку. Таким чином, переплата на 15 тополях складе 36 000 грн.

Катальпа бігонієвидна «Нана» (висотою 2-2,5 м) коштує Кременчуку по 7 700 грн за штуку. Аналогічний товар (висотою 2,2-2,4 м) коштує по 6000 грн за штуку. Переплата на 25 деревах складе щонайменше 39 000 грн.





Сосну кримську (висотою 2,5-3 м) придбали по 5 500 грн за штуку. Ми знайшли аналогічні за висотою в інтернеті від 1 700 грн (акційна пропозиція) до 4 400 грн. Різниця з вищою ціною 1 100 грн. На 40 соснах це приблизно 40 тисяч переплати (уже за мінусом доставки).





Туя західна «Смарагд» (висотою 2-2,2 м) у прайсі для «Благоустрою Кременчука» — по 2 250 грн. Аналогічний саджанець в інтернет-магазині коштує 2 070 грн.





ТОВ «Голландські троянди» зареєстроване у Кременчуці, належить колишньому заступнику міського голови Андрію Погрібному. Ця фірма — давній партнер КП «Благоустрій Кременчука», рослинницьку продукцію постачає з року в рік. Як писав раніше «ТелеграфЪ», у 2020 році «Голландські троянди продавали Кременчуку саджанці дорожче, ніж Києву. Це стало можливим, бо КП «Благоустрій Кременчука» завищив очікувану ціну закупівлі. Найдорожче дерево (сакура) тоді коштувала майже 17 тисяч гривень. Так що 11 тисяч за грушу — для Кременчука ще не межа.

Порівняно з минулими роками, сума на озеленення у місті зменшилася у 2-3 рази. Так, у карантинний 2021 рік тендери провели на рекордні 6,4 млн грн, у 2020 році — на 4,2 млн грн. Але, за даними Prozorro, Кременчук — у лідерах за витратами на розсадницьку продукцію у воєнний рік. Ось як виглядає ТОП-тендерів:

КП по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва — 2 млн 823 тис. грн;

КП по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва — 2 млн 620 тис. грн;

КП «Парки та сквери м. Луцька» — 2 млн 672 тис. грн;

КП «Благоустрій Кременчука» — 1 млн 920 тис. грн.

Чи варто витрачати такі суми на озеленення під час війни? Принаймні у Кременчуці (як бачимо, порівнюючи ціни), можна було б подбати про економію.